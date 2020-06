Peste 15.000 de romani au ajuns de Rusalii in statiunile romanesti de la Marea Neagra

"Desi, din estimarile initiale, se parea ca in minivacanta de Rusalii vor ajunge la mare in jur de 10-12.000 de turisti, realitatea a depasit asteptarile turoperatorilor, pentru ca in acest weekend prelungit, pe litoral, sunt cazati peste 15.000 de romani, cei mai multi dintre ei veniti din Bucuresti (aproape jumatate din total), iar pe locurile urmatoare se situeaza Brasov, Prahova, Iasi, Arges si Galati", sustin reprezentantii agentiei.Sejururile pentru minivacanta de Rusalii au inceput sa se vanda inca din luna ianuarie, dar pe perioada restrictiilor instituite de autoritati in contextul pandemiei ritmul rezervarilor a fost mult diminuat.Dupa ridicarea interdictiilor de calatorie si, mai ales, dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis ca litoralul urmeaza sa se deschida la 1 iunie, numarul rezervarilor a crescut exponential.Potrivit studiului, cei mai multi turisti, din cei peste 15.000, au venit pentru trei zile la mare, dar sunt si unii (in special cei care au rezervat last minute) care petrec doar doua zile intr-o statiune romaneasca de la Marea Neagra.Din datele centralizate de Litoralulromanesc.ro, in aceasta perioada, de Rusalii, sunt deschise aproximativ 100 de hoteluri pe litoral, fata de 380 anul trecut, in aceeasi perioada."Estimam ca, in medie, gradul de ocupare in hotelurile deschise e de 40-50%, dar sunt si unitati de cazare care sunt ocupate la capacitate maxima", a declarat Ionut Nedea, directorul general al agentiei Litoralulromanesc.ro.Cei mai multi dintre turistii ajunsi in aceste zile pe litoral, respectiv 46%, au venit din Bucuresti. Din Brasov au ajuns 7,4%, din Prahova 5,8%, din Iasi 5,6%, din Arges 5,2%, din Galati 4,5%, din Cluj 3,5% si din Craiova 3,4%.Litoralulromanesc.ro, detinut de compania Creative Eye SRL din Constanta, cu capital integral privat romanesc, este cel mai mare retailer de vacante in statiunile autohone de la Marea Neagra, atat ca numar de turisti, cat si ca vanzari.Anul trecut a inregistrat un volum de vanzari de 30 milioane de euro, iar prin intermediul agentiei au ajuns anul trecut in statiunile romanesti de la Marea Neagra peste 200.000 de turisti. Portalul promoveaza peste 500 de structuri de cazare in 13 statiuni de pe litora ...citeste mai departe despre " Peste 15.000 de romani au ajuns de Rusalii in statiunile romanesti de la Marea Neagra " pe Ziare.com