Locul din România care a câștigat titlul ”Destinația anului”: ”Oamenii care vin aici se simt bine, au ce face, au ce vedea”

Gala Destinatia Anului a avut loc, vineri, la Palatul Mogosoaia. Iasi a fost desemnata marea castigatoare la categoria "City Break", iar Toplita la categoria "Localitati Turistice", ca urmare a numarului mare de voturi din partea publicului.

La categoria "City Break", Iasi a castigat premiul Publicului, trofeul Destinatia Anului 2022 in Romania. Premiul juriului a fost acordat orasului Brasov, in timp ce Targoviste a ramas cu titlul de Destinatia Anului 2022 in Muntenia, Oltenia, Dobrogea.

La categoria "Localitati Turistice", marele trofeu a ajuns in Transilvania, Toplita fiind favorita publicului. Premiul juriului a fost pentru Brezoi, in timp ce Darmanesti a ramas cu titlul de Destinatia Anului 2022 in regiunea Moldova si Bucovina, castigat in etapa regionala.

"Titlul Destinatia Anului 2022 inseamna pentru Iasi vizibilitate mai mare si o confirmare a faptului ca oamenii care vin aici se simt bine si se vor simti bine, ca au ce face, au cum sa-ti petreaca timpul liber, au ce vedea, se pot bucura de vibe-ul specific acestui oras plin de tineri", a spus Anca Zota, reprezentanta Centrului de Informare Turistica din Iasi.

"Cred ca foarte multi turisti vin sa vada Brasovul drept un ansamblu echilibrat intre istorie si prezent, intre natura si dezvoltare. Este un premiu care ne onoreaza si care nu face decat sa certifice o realitate, aceea ca Brasovul este destinatia de top turistica pe parcursul a patru anotimpuri, dupa Bucuresti", a declarat Allen Coliban, primarul municipiului Brasov.

"Municipiul Targoviste a intrat in finala nationala a concursului Destinatia ANului 2022 - Categoria "City Break", alaturi de Brasov si Iasi. O alaturare care ne onoreaza si care vine sa confirme transformarile evidente ale orasului nostru din ultimii ani. Putem spune ca am castigat, indiferent de rezultat, chiar daca Iasi este castigatorul declarat al concursului si merita felicitari! Suntem acolo, se vorbeste despre orasul nostru in cuvinte frumoase, suntem comparati cu orase mult mai mari si suntem dati exemplu pentru calitatea vietii si pentru ceea ce Targovistea ofera ca destinatie culturala, istorica sau de agrement. Targoviste a castigat totodata etapa regionala pe zona Muntenia, Oltenia si Dobrogea! Stiti ce a facut posibila castigarea etapei regionale in fata unor orase mult mai mari? Mobilizarea exemplara a tut ...citeste mai departe despre "Locul din Romania care a castigat titlul "Destinatia anului": "Oamenii care vin aici se simt bine, au ce face, au ce vedea"" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.