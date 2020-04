Desfasurarea celui mai mare festival al berii din lume, gazduit in fiecare an de capitala Bavariei, Munchen, a fost marcata de incertitudini anul acesta. Adunarile publice sunt interzise in Germania in lunile care vor urma din cauza pericolului transmiterii coronavirusului, potrivit DPA.Cea de-a 187-a editie a Oktoberfest era programata in perioada 19 septembrie - 4 octombrie."Este dureros, incredibil de trist", a spus premierul Bavariei, Markus Soder, anuntand anularea evenimentului in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de primarul orasului Munchen, Dieter Reiter.Cei doi oficiali si-au exprimat speranta ca festivalul va putea sa se desfasoare in 2021.Oktoberfest atrage aproximativ 6 milioane de vizitatori in orasul Munchen in fiecare an, din care multi sunt turisti veniti din strainatate. Participantii stau la mese amplasate in interiorul unor corturi si beau bere servita la halbe de un litru.Multimi mari de oameni se formeaza de asemenea in afara corturilor si pe strazile orasului, iar in acest context, spatiul de 1,5 metri impus pentru pastrarea distantarii sociale, potrivit restrictiilor in vigoare in prezent pe teritoriul Germaniei, va fi dificil de respectat.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus ...citeste mai departe despre " Festivalul Oktoberfest a fost anulat din cauza coronavirusului " pe Ziare.com