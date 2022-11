Cât te costă să faci Crăciunul sau Revelionul în Delta Dunării. Turiștii, ademeniți cu pescuit la copcă și fotbal pe zăpadă

Cateva saptamani ne mai despart pana la sfarsitul anului, iar cei care nu si-au facut deja planuri pentru Craciun sau Revelion e cazul sa se grabeasca. Sejururile se vand "ca painea calda".

Pentru romanii care vor sa isi petreaca Sarbatorile de Iarna in tara, statiunile montane reprezinta prima optiune. Potrivit unui studiu ANAT, Poiana Brasov, Sinaia, Busteni si Predeal se afla in topul preferintelor. De asemenea, Maramuresul si Bucovina sunt alte zone populare printre turisti, in special pentru cei care isi doresc un Craciun in stil traditional.

Cei care vor insa ceva mai iesit din comun se vor indrepta spre alte locuri, mai putin aglomerate, unde sa aiba parte de distractie, dar si de relaxare. Iar Romania are multe de oferit la acest capitol. Unul dintre tinuturile de basm alte tarii noastre este Delta Dunarii.

FOTO Ovidiu Oprea / Asociatia Delta Dunarii

Delta, spectaculoasa in orice anotimp

Ai putea crede ca Delta este frumoasa doar vara, atunci cand vegetatia este verde si cand soarele straluceste puternic. Delta Dunarii este spectaculoasa oricand. E adevarat ca primavara si vara pare mult mai comod sa te plimbi pe canale si sa admiri nuferii si pasarile sau sa pescuiesti din barca. Dar stiai ca poti pescui si iarna? Atunci cand temperaturile scad suficient de mult si pe lacuri, pe ghioluri si uneori chiar pe canale se formeaza un strat consistent de gheata, oamenii Deltei pescuiesc la copca. Pare o activitate exotica in special pentru turistii neobisnuiti cu asa ceva.

Daca vrei imagini instagramabile, atunci cu siguranta nu trebuie sa ratezi apusurile din Delta Dunarii. Iti vor iesi unele dintre cele mai spectaculoase fotografii. Culorile cerului la apus si razele soarelui reflectate in apa iti vor oferi ocazia sa surprinzi instantanee deosebit de frumoase.

In Delta Dunarii ai ocazia sa intalnesti una dintre cele mai bine inchegate comunitati de rusi-lipoveni. Oamenii din aceste locuri, care convietuiesc in armonie cu natura de sute de ani, cu traditiile lor, dau o culoare aparte Rezervatiei Biosferei. Casele lor au un specific arhitectural aparte, fiind vopsite in culorile traditionale pentru taramul dintre ape, albastru si alb. Portul popular este si el spectaculos. Si asa cum in Maramures daca vei merge vei lua pe tine "musai" un lecrec si un clop sau o camesa, poal ...citeste mai departe despre "Cat te costa sa faci Craciunul sau Revelionul in Delta Dunarii. Turistii, ademeniti cu pescuit la copca si fotbal pe zapada" pe Ziare.com

