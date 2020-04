Mi-a luat cativa ani sa gasesc terenul potrivit pentru a crea un astfel de loc #Interviu Camping Fain

George Alistar a avut acest vis cu mult inainte ca lumea intreaga sa se inchida in case.Inspirat de calatoriile sale si de dorinta unui trai mai linistit impreuna cu familia, el a creat proiectul "Camping Fain", in Lunca Bradului din Mures, pentru a-si gasi echilibrul in viata sa de corporatist.Ce inseamna un camping fain in viziunea lui? Inseamna corturi cu paturi, dusuri cu apa calda, o taverna primitoare, o zona pentru gatit, ciubar, locuri de relaxare, vreo 40 de hamace bine amplasate si multe altele.Desigur, asta nu inseamna ca nu poti veni si cu cortul tau de acasa in micul sau colt de rai.Suna tentant, dupa zeci de zile de izolare intre patru pereti, nu-i asa? Mai ales ca alternativa excursiei "la cort" ar putea deveni cea mai sigura, odata cu relaxarea restrictiilor in Romania.George este economist si lucreaza in sistemul bancar de peste 15 ani. In acest moment, conduce o echipa de vanzari in cadrul unei institutii financiare si este direct implicat in proiectul Fain.Desi locuieste in Targu Mures, isi petrece o buna parte din timp in Camping Fain, iar pandemia l-a fortat sa se reinventeze inca o data, povesteste George pentru Ziare.com.Si o face foarte bine, fara sa priveasca inapoi si fara sa astepte o mana intinsa de la autoritati.