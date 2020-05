Cine pleaca in vacanta in afara tarii va sta in izolare 14 zile la intoarcere. Cand are Guvernul de gand sa ridice masura

"Romanii pot merge in Grecia si Bulgaria, doar ca la intoarcere regula spune ca trebuie sa intre intr-o izolare de 14 zile. Eu cred ca, pana in 15 iunie, cand se deschide sezonul estival din Grecia si Bulgaria, lucrurile astea se vor reglementa si anumite tari pot fi exceptate de la acest lucru pe baza de acorduri bilaterale. (...) Grecia a anuntat data de 15 iunie, nici Bulgaria nu a deschis inca de la 1 iunie", a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei, joi seara, la B1 TV.Totusi, Popescu spera ca romanii sa aleaga turismul intern si sa isi petreaca concediile in tara."E dreptul turistilor sa mearga in vacanta unde isi doresc, eu ca ministru al Turismului imi doresc cat mai multi turisti romani si straini in Romania. Si cred ca mai multi romani o sa prefere turismul intern. Se considera mai in siguranta in Romania", a adaugat ministrul.La randul sau, premierul Ludovic Orban a spus ca masura izolarii va fi mentinuta sigur pana la data de 15 iunie. In schimb, liderul PNL a afirmat ca doar romanii care se intorc din zone considerate cu risc epidemiologic vor intra in izolare."Pana la data de 15 iunie (...), toti cei care se intorc din tari care sunt, conform evaluarilor INSP, cu un nivel ridicat de raspandire a virusului, trebuie sa intre in izolare 14 zile, izolare la domiciliu, carantinarea se va face numai la cerere. Aceasta regula ramane pana la data de 15 iunie.Sigur ca daca ei pleaca in tari in care nu exista nivel de raspandire care sa impuna intrarea in izolare la intoarcere, atunci nu trebuie sa se izoleze. Si astazi, de exemplu, vin 16.000 de cetateni care intra in Romania, din care cetateni romani probabil sunt 11.000-13.000 de cetateni, doar aproximativ jumatate dintre ei sau putin peste jumatate intra in izolare la domiciliu, iar ceilalti vin din destinatii pentru care nu este necesara izolarea la domiciliu", a declarat Ludovic Orban, joi, la finalul unei vizite efectuate la Centrul Tehnic de la Titu,, citat de Agerpres.Vezi si: Ce tari europene si-au deschis granitele inaintea sezonului estival (Grafic) ...citeste mai departe despre " Cine pleaca in vacanta in afara tarii va sta in izolare 14 zile la intoarcere. Cand are Guvernul de gand sa ridice masura " pe Ziare.com