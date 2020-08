Sefii fotbalului romanesc vor 16 echipe, in Liga 1. Totul despre schimbarea fotbalului romanesc

Ce se propune mai exact:- 16 echipe la start- Sistem play off - playout- 315 de meciuri +3 baraje- Pe langa cele 30 de runde din sezonul regular, sistemul contine si o a doua etapa: Play-off cu 6 echipe care vor juca tur-retur si Play-out cu 10 echipe care vor juca doar un meci intre ele, dupa modelul implementat in sezonul2019/2020 in Play-off-ul de la Liga 2.- Deoarece in Play-out vor fi doar 9 jocuri, cinci echipe vor juca un meci in plus pe teren propriu.- Vor retrograda direct echipele ce vor termina Play-out-ul pe locurile 9 si 10, iar locul 8 va disputa un baraj dementinere/promovare in Liga 1 cu ocupanta locului 3 din Liga 2, anunta gsp.Pentru ca toate meciurile din Play-out sa aiba miza sportiva, se va juca o finala intre locul 1 si locul 2 din grupa dePlay-out. Castigatoarea va avea sansa unui joc impotriva echipei clasate pe ultimul loc care permite participarea in Europa, pentru a stabili echipa care va juca in preliminariile UEFA Europa League.Avantaje oferite de Federatia Romana de Fotbal:-Simularile arata ca un sistem cu saisprezece echipe se pliaza foarte bine pe necesitatile fotbalului romanesc.- Comparand rezultatele factorilor importanti, observam o crestere a veniturilor totale cu 13%. Numarul maxim de meciuri este de 41,mai mic decat cel al sistemului actual 42.- Din punct de vedere al calitatii sportive, simularile arata cresterea mediei ECI (Euro Club Index) in Liga I cu 32 de puncte. Rezultatelesimularilor sunt bazate pe calitatea sportiva si situatia financiara a cluburilor din Liga I si Liga II.- In plus, revenirea cluburilor de traditie in Liga I ar creste valoarea competitiei. Estimam o crestere cu 15% a tuturor factorilor, in cazul incare echipele de traditie vor reveni pe prima scena a fotbalului romanesc.- Prin pastrarea sistemului de Play-off si Play-out, lupta pentru intrarea in Play-off va oferi in continuare calitate finalului de sezon regular,iar meciurile din Play-off vor atrage un numar important de telespectatori si spectatori (atunci cand stadioanele se vor deschide).- Daca o echipa din Play-out sau ocupanta locului 5 din Play-off castiga Cupa Romaniei, atunci barajul se va disputacu locul 3 din Play-off, acest loc fiind ultimul calificabil pentru Europa League.- Play-out-ul ar avea si o alta miza pe langa ...citeste mai departe despre " Sefii fotbalului romanesc vor 16 echipe, in Liga 1. Totul despre schimbarea fotbalului romanesc " pe Ziare.com