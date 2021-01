Pe ce cheltuie banii Naomi Osaka. Achizitie de rasunet pentru japoneza

"Femeile au crezut in mine si m-au ajutat sa devin persoana care sunt acum. Nu stiu unde as fi fara ele. De-a lungul carierei mele am primit multa dragoste de la colegele mele sportive. De aceea, sunt mandra sa anunt ca sunt proprietara echipei NC Courage", a scris Osaka pe Twitter North Carolina Courage este campioana anului 2019 in SUA.The women who have invested in me growing up made me who I am today, I don't know where I would be without them. Throughout my career I've always received so much love from my fellow female athletes so that's why I am proud to share that I am now a owner of @TheNCCourage ⚽️❤️ pic.twitter.com/Iz0YcVvOqz- NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 28, 2021Osaka, care are mama japoneza si tata originar din Haiti, locuieste in Florida. In varsta de 23 de ani, castigatoare a 6 titluri, dintre care doua de Grand Slam, Naomi a castigat din tenis 17,7 milioane de dolari, dar si-a rotunjit veniturile din numeroasele contracte de publicitate.Naomi Osaka a fost desemnata de Sports Illustrated sportiva anului 2020 pentru activismul sau alaturi de alti campioni proeminenti precum, LeBron James, Breanna Stewart si Patrick Mahomes.Anul trecut, Osaka a calatorit in Minnesota pentru a participa la protestele pentru uciderea de catre politie a lui George Floyd. Ea si-a prezentat motivele personale pentru care a sustinut miscarea Black Lives Matter si a protestat impotriva brutalitatii politiei intr-un articol publicat in revista Esquire, fapt care i-a crescut si mai mult popularitatea.Citeste si:Mai puteti citi: Turnatoriile la Securitate facute de femeia pe care Claudiu Nasui a sustinut-o intr-o functie de conducere in Ministerul EconomieiIncep epurarile in institutiile publice. Peste 200 de angajati din Consiliul Judetean Prahova, pusi pe liberSecuritatea si "oamenii noi" din politica. Cazul domnului ministru NasuiVIDEO La 59 de ani, Nadia Comaneci a dezvaluit care este pasiunea ei secreta ...citeste mai departe despre " Pe ce cheltuie banii Naomi Osaka. Achizitie de rasunet pentru japoneza " pe Ziare.com