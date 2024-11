CE: Sumele din transferurile in fotbal sunt exagerate

Regulile prezente din fotbal nu asigura un echilibru corect, iar in competitiile din liga sau din liga nu exista o concurenta loiala in ceea ce priveste transferurile, crede Androulla Vassiliou, comisarul european pentru sport.

Vassiliou a facut aceste afirmatii in contextul in care Comisia Europeana a intreprins un studiu care arata ca sumele din transferurile in fotbal sunt exagerate, iar cluburile mari si cele mici exista dezechilibre majore, mentioneaza un comunicat de presa al CE.

Cluburile de fotbal cheltuiesc, potrivit acestui studiu, aproximativ 3 miliarde de euro pe an pentru transferuri de jucatori, insa doar o mica parte a acestei sume ajunge la cluburile mici sau la sportul de amatori.

In plus, sumele cheltuite de cluburi pentru transferuri in perioada 1995 - 2011 a crescut de sapte ori, in timp ce numarul de transferuri din fotbalul european a crescut doar de trei ori.

Din acest total, doar 2% din sumele de transfer au ajuns la cluburile mici si la sportul destinat amatorilor, care sunt esentiale pentru dezvoltarea de noi talente.

Ce efecte au actualele reguli de transfer

"Comisia Europeana recunoaste in totalitate dreptul autoritatilor sportive sa stabileasca reguli privind transferurile, insa studiul nostru arata ca, asa cum sunt in prezent, aceste reguli nu asigura un echilibru corect in fotbal si nimic care sa semene cu o concurenta loiala in competitiile din liga sau din cupa.

Avem nevoie de un sistem de transferuri care sa contribuie la dezvoltarea tuturor cluburilor si a tinerilor jucatori", a afirmat Androulla Vassiliou, comisarul european pentru sport.

Ads

Regulile in materie de transferuri sunt stabilite de organismele de conducere din sport - de exemplu, FIFA pentru fotbal, FIBA pentru baschet. Sistemul online al FIFA de reglementare a transferurilor (Transfer Matching System- TMS) este utilizat de 4 600 de cluburi din intreaga lume si a avut drept efect cresterea transparentei in operatiunile internationale de transfer.

La nivel national insa, raportul constata ca de sistemul actual profita in continuare in special cluburile cele mai bogate, jucatorii-vedeta si agentii acestora.

Studiul Comisiei recomanda ca regulile stabilite de FIFA si de asociatiile nationale de fotbal sa asigure controale mai severe ale tranzactiilor financiare si sprijina introducerea unei taxe de "fair play" pentru sumele transferurilor care depasesc o limita convenita de organismele de conducere si cluburile sportive, pentru a incuraja o mai buna redistribuire a fondurilor de la cluburile bogate catre cele mai sarace.

Ads