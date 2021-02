Tot ce trebuie sa stii despre hainele din piele pentru barbati

Daca pentru o femeie, eleganta si rafinamentul constau in accesorii premium, machiaje profesionale si piese vestimentare impunatoare, pentru un barbat, simplitatea este cea care defineste tinuta. Si cum altfel s-ar putea mai bine daca nu cu ajutorul unor geci de piele pentru barbati , care completeaza perfect orice tinuta eleganta?Gecile din piele naturala sunt ideale pentru tinute elegante, clasice si smart casual. Pot fi incluse in diverse stiluri vestimentare, iar fiecare outfit in parte are ceva de spus! Se asorteaza foarte bine cu pantaloni de stofa, camasa alba si cu incaltaminte din piele. Acest outfit poate fi purtat la locul de munca, la intalnirile de dupa program sau in cadrul unor sedinte. Se potrivesc si cu jeansi, un tricou simplu si pantofi casual. Tinuta rezultata se poate purta la cumparaturi, la munca si nu numai. Gecile din piele de tip biker se pot purta chiar si cu un hanorac dedesubt si jeansi slim, tinuta dedicata exclusiv iesirilor in oras cu prietenii. De asemenea, pot fi purtate in combinatie cu pulovere, ghete si nu numai.Spre deosebire de gecile din material sintetic, gecile din piele naturala necesita o intretinere mai deosebita. In primul rand, acestea trebuie tinute pe umerase. Nu se recomanda impachetarea deoarece pot forma cute. De asemenea, este indicat sa fie introduse in saci de bumbac pentru a se pastra mai bine peste sezon. Hainele din piele trebuie ferite de razele directe ale soarelui si de orice alte surse de caldura. Daca sunt puse in apropierea surselor de caldura sau in bataia razelor isi pot schimba culoarea si se degradeaza mult mai repede.O modalitatea foarte buna de a mentine aspectul hainelor de piele este cu ajutorul solutiilor speciale de intretinere.Cea mai eficienta metoda de a indeparta petele de murdarie de pe gecile din piele pentru barbati este prin miscari delicate cu o laveta fina umeda. Hainele din piele nu trebuie puse in masina de spalat deoarece se deterioreaza. In cazul in care murdaria nu se poate indaparta cu o laveta umeda, este recomandat sa apelezi la un centru profesional de curatare.Haine de piele gasesti in diverse magazine online si la magazine fizice de specialitate. Indicat ar fi sa optezi pentru un magazin de producator. In acest fel ai garantia ca haina achizitionata este autentica. In plus, beneficiezi si de un pret mai mic. Magazinele intermediare percep un pret mai mare pentru a acoperi diverse cheltuieli (de transport, cu angajatii, de intretinere, etc.), plus adaosul comercial adaugat. Descopera colectia de geci din piele naturala de la Vesa, un magazin de producator cu renume. Ai posibilitatea de a achizitiona haine de piele din magazinul online sau din magazinele fizice.