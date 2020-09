Vrei sa stii mai multe despre ofertele de pariuri live? Iata cum functioneaza acest sistem!

Acest detaliu elimina necesitatea de a studia statisticile si te transpune direct in actiune, oferindu-ti sansa de a schimba pariul sau de a depune o noua miza pe parcursul evenimentului.De regula, casele de pariuri sportive stabilesc un set de cote inainte ca partida sau evenimentul sa inceapa. In functie de desfasurarea partidei, aceste cote se vor schimba de cateva ori pe durata meciului. Daca echipa A era favorita inainte de primul fluier, iar echipa B preia conducerea meciului dupa cateva minute de joc, cotele din oferta de pariuri live se vor modifica pentru a reflecta noua situatie.Echipa A inca ar putea fi favorita la castigarea partidei, insa sansele s-au redus odata cu jocul bun al echipei B. Astfel, cota de victorie a echipei A va fi mai mare in momentul in care se afla in dezavantaj. Asadar, cele mai bune cote pe victoria echipei A vor fi nu inainte de partida, ci in momentul in care echipa se afla in dezavantaj pe durata meciului.Nu numai golurile marcate sau primite vor schimba cotele din cadrul ofertelor. Fiecare actiune din timpul unui eveniment sportiv poate influenta rezultatul final, iar acest detaliu va fi oglindit si de cotele din fiecare moment.Cotele sunt calculate de casa de pariuri live cu ajutorul unui algoritm care ia in calcul fiecare informatie din timpul jocului. In functie de actiunile partidei si de rezultatele din trecut ale meciurilor similare, cotele sunt reactualizate in mod constant.Atunci cand are loc o actiune importanta, casa de pariuri va suspenda oferta timp de cateva secunde, intrucat computerul trebuie sa analizeze informatia noua, dupa care parierea poate continua. Acest lucru se poate intampla de mai multe ori pe durata unui eveniment, in functie de desfasurarea jocului, pentru a oferi cote care sa reflecte cat mai bine situatia actuala.Exista mai multe avantaje de care te poti bucura atunci cand alegi o oferta de pariuri live. In primul rand, poti observa "desfasurarea ostilitatilor din teren" inainte de a depune o miza. Daca sustii o echipa care nu si-a aratat inca valoarea in meci, poti amana decizia pana in momentul in care gasesti un motiv pentru a avea incredere in favoritii tai.De asemenea, exista si posibilitatea de a paria pe diverse aspecte ale jocului, precum echipa care marcheaza urmatorul gol, jucatorul care castiga urmatorul game in tenis sau jucatorul care va face primul break de peste 50 de puncte in snooker. Aceste optiuni de pariere iti ofera mai multe posibilitati de a castiga, intrucat nu sunt disponibile decat dupa inceperea partidei.Unul dintre cele mai mari beneficii ale ofertelor de pariuri live este faptul ca acestea iti permit sa te razgandesti in legatura cu pariul. Pentru a continua exemplul de mai devreme, poate echipa A era favorita "pe hartie" inainte de fluierul de start, insa daca sunt condusi la pauza si au un jucator mai putin pe teren, sansele nu mai sunt de partea lor. In acest moment, poti alege un pariu pe care nu l-ai fi selectat inainte de inceperea meciului folosind, practic, informatiile de actualitate.