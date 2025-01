Patru cluburi din Romania, in topul celor mai bune localuri din lume

Doua cluburi din Cluj si doua din Bucuresti au fost incluse in Top 100 al celor mai bune localuri de gen din lume, un clasament intocmit anual de publicatia online DJ Mag, informeaza site-ul oficial al revistei muzicale.

Clubul Midi din Cluj-Napoca, cu o capacitate de 800 de locuri, a fost plasat pe pozitia a 26-a in Top 100. Realizatorii clasamentului au avut in vedere deschiderea localului pentru petrecerile la moda, insa foarte mult au contat si numele DJ-ilor rezidenti si invitati.

Zece pozitii mai jos in clasament se afla un alt club din Cluj-Napoca, Obsession, cu o capacitate de 1.800 de locuri. In cazul lui, realizatorii topului au apreciat diversitatea.

Doua cluburi din Bucuresti pe locurile 77 si 94

Alte doua cluburi din Romania, de data aceasta din Bucuresti, sunt incluse in Top 100.

Pe pozitia a 77-a se afla Studio Martin, care are o capacitate de 1.000 de locuri, in timp ce pe locul al 94-lea in top se afla Kristal Glam Club din Bucuresti, cu un spatiu de 1.000 de locuri.

Ads