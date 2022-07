Vinul spumant si spuma marii, o combinatie strict pentru cei romantici!

Daca esti o fire romantica si visezi cu ochii deschisi la clipa in care iti vei intalni jumatatea, cu siguranta ai multe scenarii pregatite pentru acest moment. Iar daca ai avut norocul sa iti intalnesti sufletul pereche, inseamna ca te bucuri la maximum de fiecare zi petrecuta alaturi de acesta.

Fiecare anotimp este romantic in felul sau, insa vara este sezonul ideal pentru cei care vor sa se iubeasca in voie. Nu degeaba majoritatea nuntilor au loc in aceasta perioada, iar indragostitii adora sa isi petreaca timpul in aer liber, privind apusul dintr-un loc feeric.

Din acest punct de vedere, o combinatie pe care tu si cel drag nu o puteti rata in aceasta vara este reprezentata de valurile marii si de o sticla, sau mai multe, de vin spumant. Dupa cum stii, acesta din urma este savurat in pahare flute, a caror forma supla si eleganta nu va face decat sa sublinieze farmecul momentelor traite alaturi de cel drag.

Indiferent de sortimentul de vin spumant pentru care optezi - fie ca e vorba de sampanie, prosecco, cava sau altele - poti fi sigur ca ai facut cea mai romantica alegere pentru o seara minunata alaturi de partenerul sau partenera ta. Tot ce trebuie sa faci este sa accesezi magazinul online BeiCeVrei, sa comanzi produsele dorite si sa te bucuri de acestea in compania celui care ti-a furat inima!

Consuma spumantele...

1. ...de amorul artei

Istoria artei povesteste ca pictorul Toulouse Lautrec isi petrecea majoritatea timpului in faimosul bar parizian Moulin Rouge. Se spune ca, de fiecare data cand una dintre dansatoarele de acolo ii aducea un pahar de spumant, Lautrec se indragostea pana peste urechi de aceasta.

2. ...pe post de afrodiziac

Poti sa iti imaginezi un moment mai romantic decat o cina in care savurezi scoici alaturi de cateva pahare de vin spumant? Cele doua se potrivesc de minune impreuna, fiind considerate afrodiziace puternice. In plus, Dr. Max Lake, cunoscut ca "parintele vinului australian", spunea ca aroma unei sampanii pare sa reproduca mirosul emis de feromonii feminini. Daca avea dreptate, nu mai incape nicio indoiala: spumantul trebuie sa fie cea mai afrodiziaca bautura din lume!

3. ...pentru arta seductiei intr-un pahar

Istoria demonstreaza ca spumantele sunt alegerea perfecta pentru indragostiti. Gandeste-te doar la Madame de Pompadour, despre care se spune ca a fost amanta preferata a regelui Ludovic al XV-lea. Aceasta curtezana a devenit celebra, printre altele, pentru ca a spus ca sampania este singura bautura din lume pe care femeile o pot bea fara sa se urateasca dupa.

Tot pentru frumusete se pare ca folosea si Marilyn Monroe aceasta bautura. Legenda spune ca faimoasa actrita obisnuia sa faca baie in vin spumant pentru a-si mentine pielea hidratata si catifelata.

Un exemplu mai recent este oferit de James Bond, un maestru in arta seductiei. Daca iti amintesti, toate doamnele erau fermecate de agentul 007 dupa ce acesta comanda o sticla de vin spumant.

Acum ca ai descoperit cateva motive pentru care spumantele sunt considerate a fi cea mai romantica bautura din toate timpurile, nu mai ramane decat sa comanzi sortimentele preferate si sa te bucuri de acestea in compania persoanei care ti-a rapit inima.

