Tot ce trebuie sa stii despre un gard electric pentru ursi

Desi acest subiect este principalul domeniu de interes al persoanelor care locuiesc in zona de munte, este bine sa cunoasteti cateva detalii despre un gard electric pentru ursi. Niciodata nu stiti cand sunteti pus in postura de a face o recomandare privind siguranta unei persoane sau cand va schimbati domiciliul intr-o zona placuta de munte.

Gardul electric pentru ursi este un concept spre care adera mai toate persoanele din zonele mentionate anterior. Nu mai este niciun motiv de mirare faptul ca ursii coboara din ce in ce mai des chiar si in zonele urbane. Acest lucru, desi vine ca un instinct natural al animalelor flamande, ar trebui sa ridice foarte multe semne de intrebare.

Protejarea locuintelor vine ca obiectivul principal atunci cand traiti intr-o zona cu risc, fie el si mic. Faptul ca exista o sansa ca un urs sa ajunga la un moment dat in apropierea locuintei dumneavoastra inseamna ca aveti nevoie de un astfel de gard.

Gardul protejeaza in doua sensuri. O data ca ursii vor fi indepartati prin generatorul de impulsuri de imprejmuirea facuta, iar mai apoi, animalele domestice din curte, vor fi, de asemenea, tinute la distanta. Acest lucru este mai mult decat benefic pentru a asigura un nivel crescut de eficienta.

3 aspecte de care sa tineti cont atunci cand achizitionati un gard electric pentru ursi

Gardurile electrice se fabrica sub mai multe forme, in functie de destinatia si scopul lor principal. Spre exemplu, unui fermier a carui activitate se desfasoara in zona de campie sau deal, ii va fi aproape inutil un astfel de gard. Ceea ce i se potriveste sunt gardurile create special pentru animalele pe care le creste.

Astfel, in continuare, veti afla 3 detalii pe care sa le aveti in vedere cand cumparati un gard electric ca protectie impotriva ursilor:

1. Impulsurile. Impulsurile ce tin animalele la distanta sunt date de un generator. Acestea sunt speciale pentru a le tine la distanta si nu pentru a rani nici de o parte, nici de alta. Pentru ursi, un generator de impulsuri eficient trebuie sa fie puternic, de cel putin 4-7 Joule. Acest lucru este stabilit in functie de statura masiva, dar si de firul de blana al ursilor care este relativ lung.

2. Gardul. Recomandarea profesionistilor este de a folosi stalpi din lemn masiv sau din tevi de fier. Ursii au o putere fantastica, iar pentru ca gardul sa poata fi eficient, cele trei randuri de fir conductor trebuie sa fie plasate la o distanta de 25 cm, 60 cm si 95 cm fata de sol.

3. Conductorul. Alegeti un tip de conductor cu o rezistenta mare la rupere. Dezirabil in acest caz ar fi o franghie pentru gard electric.

In ultima perioada s-au facut remarcate tot mai multe atacuri ale ursilor. Acestea se datoreaza lipsei hranei din paduri, iar ursii se vad nevoiti sa iasa in afara padurilor pentru a cauta hrana. Producatorii de garduri electrice sutin ca pentru a evita atacurile ursilor, gardurile sunt unele dintre cele mai sigure modalitati de a ne proteja.

