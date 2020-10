Stiluri de pantofi potrivite pentru tinute office masculine

Pantofii Oxford

Pantofii Derby

Pantofii Brogue

Pantofii Monk

Mocasinii

De-a lungul anilor, tinuta office a trecut prin diferite schimbari, s-a adaptat permanent la ultimele tendinte in moda. Iar acelasi lucru s-a intamplat si in cazul pantofilor, care sunt elementul cheie intr-o tinuta office. Pentru a-i impresiona pe ceilalti cu un look business cat mai reusit, este important sa alegi piesele potrivite, asa ca iata ce pantofi se potrivesc stilului office.Pantofii Oxford nu ar trebui sa lipseasca din garderoba unui barbat, deoarece sunt extrem de versatili si pot fi purtati pentru diferite ocazii.Un Oxford este un stil de pantof cu siret, caracterizat prin faptul ca are carambii cusuti. Practic, fetele laterale ale pantofului Oxford sunt cusute sub caputa, iar atunci cand sunt inchise, acestea se unesc usor, formand astfel litera V spre varful limbii pantofului. Acest model de pantofi a aparut pentru prima data in Scotia si Irlanda, unde mai sunt cunoscuti si sub numele de Balmorals. In schimb, in Franta, pantofii Oxford sunt cunoscuti sub denumirea de Richelieu.Pantofii Oxford sunt ideali pentru ocazii speciale, cum ar fi o nunta, un botez sau un eveniment corporate. Acestia sunt rigizi si formali, dar sunt confortabili. Fiind destul de versatili, ei pot fi purtati si cu tinute casual, insa cel mai bine se potrivesc tinutelor elegante sau office.Pantofii Derby sunt pantofi cu siret, insa acestia au caramabii necusuti, ceea ce ii face diferiti de pantofii Oxford. Sunt pantofi foarte comozi si sunt ideali pentru domnii care au un picior mai lat. Partile laterale ale pantofului nu se ating, iar acest lucru ii ofera mai multa lejeritate purtatorului.In plus, acesti pantofi sunt foarte versatili si pot fi asortati cu usurinta atat unui costum format din trei piese, cat si unei tinute casual, formata doar dintr-o pereche de pantaloni si un sacou.In Statele Unite si Marea Britanie, acesti pantofi sunt cunoscuti sub denumirea de Bluchers, dupa numele maresalului prusac - von Blucher, care impreuna cu Wellington, l-a infrant pe Napoleon la Waterloo.Pantofii Derby sunt o alegere perfecta pentru gentlemanul modern, care are un program extrem de incarcat, dar care trebuie sa arate intotdeauna impecabil intr-o tinuta office.Pantofii Brogue sunt acei pantofi care au diverse modele si detalii decorative, realizate prin tehnica perforarii. Termenul brogue provine de la cuvantul galez "brog", care inseamna pantof. Insa, pantofii brogue mai sunt denumiti si pantofi Budapest, deoarece in Ungaria se produc o multime de modele de pantofi de acest gen.Pentru tinutele office, sunt recomandati pantofii Quarter Brogue, care nu sunt foarte incarcati cu modele si detalii, precum modelul Full Brogue. Acesti pantofi pot fi purtati cu costume business sau elegante, pentru diferite ocazii, cum ar fi o sedinta importanta la birou, o cina de afaceri sau un eveniment corporate.Pantofii Monk sunt amprenta unui gentleman modern, care vrea sa se faca remarcat prin incaltamintea sa. Acesti pantofi reprezinta un mix intre clasic si contemporan, si au o nota caracteristica - cu asa numita "curea a calugarului", care le ofera un plus de personalitate.Pantofii Monk sunt o combinatie intre un pantof Oxford si un pantof Loafer. Mai exact, acestia sunt creati intr-un stil slip-on, ca si pantofii Loafers, dar au limba si botul asemanatoare modelului Oxford. In schimb, clasicele sireturi au fost inlocuite cu una sau doua curele cu catarame, care traverseaza suprafata pantofului.Acest model este unul care iese din zona de confort, insa este destul de versatil si poate fi purtat atat cu un costum office, cat si cu o pereche de blugi.Mocasinii pentru barbati sunt versatili, eleganti si confortabili. Ei pot fi asortati atat cu o tinuta casual, cat si cu un outfit elegant sau office. Initial, mocasinii au fost ganditi, undeva pe la 1847, de catre o companie londoneza, pentru a fi purtati ca pantofi de casa, de catre artistocrati. Apoi, mocasinii au devenit extrem de populari in 1930, dupa ce un pantofar de origine norvegiana, Nils Gregoriusson Tveranger, i-a transformat in pantofi de strada. Dupa ce au aparut in revista Esquire, acesti mocasini pentru barbati au devenit populari in Europa, iar apoi in toata lumea, fiind nelipsiti din garderoba masculina.Daca lucrezi intr-un birou, daca ai propria afacere sau daca esti CEO-ul unei companii, nu ar trebui sa-ti lipseasca din garderoba cateva tinute office. Iar pentru a crea un look business reusit, nu ai nevoie doar de un costum, ci si de o pereche de pantofi potriviti. Asa ca poti tine cont de sfaturile pe care ti le-am oferit, pentru a alege cei mai frumosi pantofi, potriviti tinutei tale.