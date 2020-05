Soprana Rodica Vica concerteaza in stagiunea online a Konzertsaal din Viena

Tinand cont de situatia actuala a artistilor, care din cauza crizei pandemiei nu au mai putut performa, iar multe aparitii concertistice le-au fost anulate pe plan international, la initiativa violonistului vienez Daniel AUNER a fost creata platforma konzertsaal.at pentru a le oferi artistilor posibilitatea atat de a sustine concerte in aceasta perioada, cat si pentru a ramane in contact cu publicul larg prin intermediul transmisiilor online.Astfel, sub deviza "Arta nu trebuie sa fie in zadar", incepand cu luna martie, au fost prezentate concerte sustinute de unii dintre cei mai importanti artisti ai momentului, publicul vizitator avand posibilitatea de a se bucura de un concert live si in acelasi timp - prin achizitionarea de bilete - de a sustine artistii in toata aceasta perioada de izolare.Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura sprijina initiativa violonistului austriac Daniel AUNER de sustinere a artistilor pe perioada pandemiei si va invita luni, 25 mai 2020, de la ora 14:30 (15:30 ora Romaniei), sa participati la concertul online de la Viena "STARS IN THE SKY" cu soprana Rodica VICA si titerista austriaca Barbara LAISTER- EBNER.Biletele pentru acest concert pot fi cumparate accesand acest link si parcurgand urmatorii pasi: dupa accesarea link-ului, selectati numarul de bilete dorit si accesati butonul Jetzt kaufen/Cumpara acum, apoi completati informatiile despre cumparator Vorname/Nume si Nachname/Prenume, adresa de email si dati Weiter/Continua; la pasul urmator Zahlung/Plata introduceti datele/coordonate cardului cu care faceti plata (numar card, numele posesorului, data expirarii, codul CVV, adresa, orasul, codul postal, numar de telefon) sau optati pentru una dintre modalitatile de plata enumerate si treceti la pasul urmator Kostenpflichtig bestellen/Platiti comanda; dupa acest ultim pas, veti primi o confirmare si un bilet pe adresa de e-mail, bilet care contine codul de accesare a platformei pentru a putea vizualiza concertul.DUO-ul propune un proiect muzical inedit realizat in totalitate din cantece de leagan si intitulat Stelele-n cer. Titlul provine de la ultimul poem al lui Mihai Eminescu, transpus muzical de catre Nicolae Bretan. Piesa constituie de altfel si lucrarea centrala a acestui recital atmosferic.Evenimentul promoveaza in acelasi timp si CD-ul cu ace ...citeste mai departe despre " Soprana Rodica Vica concerteaza in stagiunea online a Konzertsaal din Viena " pe Ziare.com