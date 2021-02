Smart casual pentru barbati: ce inseamna acest look si cum il perfectionezi

Cand participi la un eveniment organizat de prieteni, iti doresti sa te simti cat mai in pielea ta, dar fara sa arati neglijent. In special daca esti pasionat de fashion, vei incerca sa gasesti mereu un echilibru intre tinutele elegante si articolele vestimentare prin care te poti exprima cel mai usor. Ei bine, acelasi lucru se aplica si atunci cand vrei sa te imbraci smart casual la munca.Fie ca ai un post de profesor universitar, programator sau agent de vanzari, acest look te va ajuta sa te apropii de publicul si clientii tai. Mai mult decat atat, smart casual poate deveni tinuta pe care o adopti in fiecare zi, chiar si atunci cand faci cumparaturi sau cand ai un date romantic.Smart casual nu are o definitie exacta, ci se refera mai mult la felul in care poti face combinatii reusite, intre piese vestimentare basic, dar sa reusesti sa creezi un outfit original. In garderoba ta trebuie sa se regaseasca tricouri simple, colorate, de preferat in nuante pastelate, dar tine cont de preferintele tale. De regula, este recomandat sa eviti tricourile cu nume sau simbol de brand imprimat mare pe partea din fata. De exemplu, poti purta un tricou Adidas pe sub sacou, dar numai daca acesta nu are un logo la vedere, chiar pe piept.Jeansii sunt piese de rezistenta pentru aceasta tinuta, dar poti opta si pentru alte modele casual, precum pantalonii chinos in nuante precum bej, kaki sau albastru inchis. Acest stil ti se adreseaza daca nu te poti conforma la business casual, care impune reguli mai stricte in ceea ce priveste imaginea pe care o proiectezi la birou. Cravata nu este obligatorie, iar camasa poate fi purtata lejer, chiar peste pantaloni. De asemenea, poti opta pentru camasi tip overshirt, mai groase, in combinatie cu bluze simple gri sau albe. Jacheta de blugi este si ea un element important in orice look relaxat si flexibil si o poti combina cu o pereche de pantaloni de stofa negri, alaturi de adidasi tip Stan Smith.Trebuie sa tii cont de jobul pe care il ai inainte de a-ti pune la cale outfit-urile. Daca lucrezi intr-un mediu precum cel bancar sau de asigurari, va fi mai complicat sa manipulezi regulile in favoarea ta. In aceste domenii se cer tinute business casual sau chiar business, dar vremurile se schimba. In schimb, in domenii precum marketing, IT sau advertising, stilul smart casual se potriveste ca o manusa. Aceste tinute nu se adreseaza doar unei anumite categorii de varsta, desi, cel mai des, barbatii cu varsta de pana in 45 de ani opteaza pentru un look smart casual.Aceste tinute nu trebuie sa fie exagerat de relaxate, ba din contra. Cu ajutorul unor piese vestimentare cheie, precum sacoul, ghetele Chelsea sau accesorii sic, cum ar fi un ceas elegant, poti oferi un aer sofisticat oricarui look casual. Din acest motiv, smart casual este o alegere potrivita pentru barbatii de orice varsta, in special pentru cei care stiu sa arate stylish, dar usor de abordat.