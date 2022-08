Sfaturi pentru amenajarea cabinetului medical astfel încât să induci senzația de calm și relaxare

Cabinetele medicale de orice nișă se simt deseori ca niște spații unde ne simtim neputinciosi si fara control. În afara de a te asigura că amenajarea cabinetului medical respectă seria de norme impuse de Ministerul Sănătății, designul cabinetului reprezintă o parte mai importantă decât am crede în îngrijirea pacienților care îi trec pragul. Acesta ar trebui să aibă rolul de a reduce stresul și anxietatea acestora încă de la intrare, factori cheie in recuperarea rapida a acestora.

Efectul conceptului estetic asupra pacienților

Unul dintre scopurile principale ale conceptului și design-ului ales pentru cabinetul medical ar trebui să se concentreze pe a-i face pe pacienți să se simtă mai calmi și mai în siguranță.

Să luăm ca exemplu culoarea. Fie că ne gândim la un design cabinet stomatologic sau al unui cabinet de medicină generală, industria medicală este asociată în mod tradițional cu palete de culoare albe sau albastre. Deși aceste două nuanțe oferă o senzație de curățenie, spațiile unde acestea predomină pot să pară reci și ostile, acest lucru fiind valabil mai ales în zonele de așteptare, sau în zona recepției, locuri în care îți dorești ca pacienții să se simtă calmi.

Un alt factor care afectează starea de spirit a pacienților este spațiul (sau lipsa acestuia). Tendințele arhitecturii moderne cer spații din ce în ce mai deschise, care permit o mai mare circulație a aerului și a luminii. Mai multă expunere la lumina soarelui și mai puțina înghesuială în jur conferă un efect calmant asupra vizitatorilor din cabinetul medical. Acest stil deschis al interiorului nu trebuie să afecteze capacitatea de a așeza pacienții în mod adecvat sau să compromită funcțiile de bază ale clinicii - este vorba doar de a fi mai inteligent în spații mai adaptabile.

Focusarea pe spații mai adaptabile

Mobilierul și instalațiile mobile reprezintă o tendință din ce în ce mai populară în lumea designului medical de interior. Acest lucru este valabil în special în zonele de așteptare a pacienților, unde posibilitatea de a aranja mobilierul în funcție de cerințele individuale îi ajută pe vizitatori să se simtă mai liniștiți în anumite situații. Prin intermediul unor piese de mobilier mobile, se sporește acest sentiment de control și permite adaptarea spațiului în funcție de necesități. Această adaptabilitate se poate extinde și la spațiile de consultație și de tratament. Punând adaptabilitatea în prim-planul planului de proiectare, spațiile care nu sunt folosite frecvent, pot să fie transformate cu ușurință într-o sală de consultații temporară, o zonă de așteptare privată sau un spațiu suplimentar pentru birourile personalului, în funcție de necesități.

Designul biofilic

Designul biofilic poate să fie descris pur și simplu ca “aducerea exteriorului în interior”. Integrarea elementelor naturii în designul clinicii vor avea un efect garantat de relaxare asupra pacienților și va spori senzația de spațiu mai deschis. Elementele naturale creează o ambianță liniștitoare și cresc nivelul de oxigen din încăpere.

Mai mult decât atât, pilonul de sprijin pentru acest concept va fi lumina naturală - deci ferestre mari care să permită pătrunderea razelor soarelui din plin. Lumina nu doar contribuie la o stare de spirit mai bună, dar expunerea sporită la lumina naturală poate contribui, de asemenea, la reducerea bacteriilor și acarienilor care se găsesc pe suprafețele mobilierului, în praf și pe pielea noastră.

În cazul în care spațiul a fost deja proiectat fără a avea lumina naturală în vedere, iar extinderea ferestrelor nu este o opțiune, ia în considerare alternative artificiale pentru a reproduce acest concept, inclusiv utilizarea tonurilor pământii și schimbarea culorii iluminatului de la lumina albă "rece" la lumina galbenă "mai caldă". Aici va fi de ajutor un designer interior specializat în design medical, care te va ajuta să integrezi elementele pe care ți le dorești în planul deja existent.

Integrarea tehnologiei în planurile arhitecturale

Pe măsură ce tehnologia avansează, la fel ar trebui să se întâmple și cu modalitățile de utilizare ale acesteia în unitățile sanitare. In functie de dimensiunea cabinetului, recepția și spațiile de așteptare ar trebui să includa sisteme automatizate de relaționare cu pacienții, cum ar fi aparate cu bon de ordine, ecrane pe care sa fie afisata ordinea pacienților la consultatie sau in salile de tratament. Acest lucru va aduce un plus de relaxare pacientului si are rolul de a eficientiza procesul de consultație și timpul propriu zis petrecut cu pacientul.

