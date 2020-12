Reactia eMag la amenda de 6,7 milioane de euro: Am ajuns la o intelegere comuna cu Consiliul Concurentei

"eMAG a colaborat cu autoritatea de concurenta pe tot parcursul investigatiei si a pus la dispozitie, in mod transparent, dincolo de obligatia legala de a coopera, toate datele si informatiile privind modul de functionare a platformei Marketplace pentru o intelegere completa a acestui nou model de comert electronic", se precizeaza intr-un comunicat de presa.Se sustine, in condinuare, ca platforma eMAG a functionat in primii 12 ani de activitate doar cu vanzare directa, apoi, treptat, prin eMAG Marketplace, partenerii au avut posibilitatea sa isi vanda produsele, in baza unor reguli care au fost adaptate din mers."Concomitent cu plata amenzii, compania si-a asumat voluntar o serie de masuri in fata autoritatii de concurenta, prin care regulile si algoritmii vor fi mult mai transparenti. Astfel, perspectivele de dezvoltare ale partenerilor vor creste prin predictibilitate, acces la date si o solutionare rapida a problemelor", se mai afirma in comunicat."Procesul de dezvoltare a platformei a presupus de multe ori solutii rapide in interesul clientilor, dar unele dintre ele au fost impredictibile pentru alte parti implicate in platforma. Desi izolate, aceste situatii au generat ingrijorari ale autoritatii de concurenta, impreuna cu care am depus toate eforturile pentru identifica un mod foarte predictibil, transparent si echilibrat prin care toate partile sa poata beneficia de avantajele unei platforme de comert online, iar clientul sa ramana prioritatea noastra.Chiar daca am primit o sanctiune, luam partea buna din aceasta experienta: am invatat cum sa oferim un serviciu foarte bun in acelasi timp si clientilor, si partenerilor din Marketplace, printr-un sistem de reguli si algoritmi imbunatatiti permanent, bazandu-ne pe tehnologie," a declarat Iulian Stanciu, CEO eMAG.Consiliul Concurentei a sanctionat compania Dante International, care detine platforma eMAG.ro, cu 32,28 milioane de lei (aproximativ 6,7 milioane de euro) pentru abuz de pozitie dominanta pe piata serviciilor de intermediere prin platforme online de tip marketplace, potrivit unui comunicat al institutiei de concurenta, remis, marti.Totodata, Consiliul a impus companiei o serie masuri corective pentru a restabili mediul concurential normal si pentru a ...citeste mai departe despre " Reactia eMag la amenda de 6,7 milioane de euro: Am ajuns la o intelegere comuna cu Consiliul Concurentei " pe Ziare.com