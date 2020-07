Marea, terapie pentru sanatatea noastra fizica si psihica

Probabil putini oameni din lumea asta nu tanjesc dupa vacanta la mare -valuri, soare, nisip si toata poezia.Oamenii de stiinta au descoperit insa ca suntem atrasi de mare numai pentru ca asociem marea cu vacanta, ci si pentru ca marea, plaja si intreaga atmosfera de pe litoral au o multime de efecte benefice asupra sanatatii noastre fizice si psihice.Cateva zile petrecute la mare pot avea un impact extrem de benefic asupra organismului, informeaza Doc.ro.Valurile relaxeaza trupul si mintea.Potrivit unui studiu facut recent, sunetul valurilor schimba frecventa creierului nostru, asigurandu-ne o stare de liniste completa. Mai mult decat atat, atunci cand plutim pe apa, sangele din tot corpul este pompat in zona pieptului, ceea ce inseamna ca se oxigeneaza mai bine inima si creierul.Remediu pentru insomnieDoar cateva ore petrecute la plaja asigura un somn odihnitor, pentru ca orele elibereaza stresul, reduc anxietatatea si regleaza micile dezechilibre hormonale.Aerul salin combate depresia si anxietateaIonii negativi din aerul salin imbunatatesc starea de spirit si combat depresia si anxietatea. O serie de studii au confirmat faptul ca mersul la plaja poate fi folosit in tratarea unor tulburari psihice.Aerul salin fortifica sistemul imunitarUn studiu facut de cercetatorii de la Universitatea din California a dovedit ca aerul salin contine o serie de electroni liberi, care neutralizeaza efectul radicalilor liberi asupra organismului. Ionii negativi inhalati pot ucide bacteriile, ajutand sistemul imunitar sa faca fata problemelor de sanatate ce pot aparea.Statul la plaja asigura o stare de bineCaldura soarelui are un impact imediat asupra sistemului endocrin. Acesta secreta in consecinta endorfine, care ne fac sa ne simtim extrem de bine, combatand stresul si emotiile negative.Plaja face pielea mai frumoasa si vindeca afectiunile dermatologice minoreNisipiul, apa de mare si soarele (dar numai daca folosim lotiune cu factor de protectie de minim 30) au efecte benefice asupra pielii. Nisipul exfoliaza pielea, indepartand celulele moarte. Apa de mare detoxifica pielea si indeparteaza uleiurile in exces, iar iodul si sarea din mare distrug bacteriile, avand puternice efecte antibacteriene.Radiatiile UV in cantitati control ...citeste mai departe despre " Marea, terapie pentru sanatatea noastra fizica si psihica " pe Ziare.com