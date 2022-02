Manichiura cu gel, soluţia salvatoare în cazul unghiilor delicate

Performanta in manichiura s-a urmarit intotdeauna. Tehnici de ingrijire, tratamente, modele de umghii, pigmenti, accesorii, sabloane si tatuaje, toate au concordat spre unele ditre cele mai nonconformiste si originale manichiuri. Se pare ca locul fruntas in materie de inovatie, revine Statelo Unite ale Americii, acolo unde un medic stomatolog a descoperit intamplator utilitatea acrilului in repararea unei unghii rupte. Ulerior, tot pe teritoriul american a luat nastere conceptul de unghii false, bucurandu-se odata cu trecerea timpului de o serie de imbunatatiri si modificari, destinate obtinerii unei manichiuri frumoase si rezistente. In scurt timp, conceptul s-a extins la nivel mondial.

Manichiura cu gel

Gelul aplicat pe unghia naturala s-a dovedit mult mai practic decat acrilul, in primul rand diferentiindu-le mirosul specific, acrilul avand un iz puternic. Gelul de unghii permite o aplicare foarte usoara si modelarea cu mare succes in forma si grosimea dorite. Fie ca alegeti sa va realizati o astfel de manichiura acasa, fie ca optati pentru serviciile saloanelor de infrumusetare, paleta de nuante si modele este extrem de variata. Tehnica de aplicare este simpla, presupunand efectuarea unei manichiuri de baza a unghiei, plus aplicarea succesiva a straturilor de gel care vor fi uscate cu ajutorul aparaturii cu raze UV. Textura si proprietatile gelului pentru unghii, permite o manevrare usoara, obtinandu-se astfel orice format de unghie preferati sau care vi se potriveste. NailsUp va vine in ajutor cu o serie de kituri pentru realizarea manichiurii cu gel, cat si cu o multitudine de geluri, pietricele, strasuri, tatuaje, sortimente de sclipici si alte accesorii, ustensile si aparaturi specifice. Toate acestea va vor fi la indemana atunci cand doriti sa va rasfatati cu o manichiura perfecta.

Unghiile delicate

Manichiura cu gel s-a dovedit a fi varianta cea mai optima in cazul unghiilor delicate sau foarte mici. Astfel veti conferi manichiurii dumneavoastra frumusete si stralucire, straturile de gel aplicate pe unghia naturala, sporindu-i rezistenta si oferind posibilitatea de a jongla cu ideile si cu creativitatea. Produsel epuse la dispozitie de NailsUp vin in intampinarea nevoilor fiecarei doamne care doreste sa confere un plus de consistenta si frumusete unghiilor sale, oferind produse de cea mai buna calitate, extrem de variate si usor de aplicat. Sanatatea unghiilor este foarte importanta, astfel ca prin realizarea corecta a unei manichiuri cu gel, acestea vor fi protejate in fata factorilor externi, isi vor spori consistenta si se vor bucura de un aspect minunat.

