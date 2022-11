Maia Morgenstern readuce la viață o poveste de peste 180 de ani la Distileria Măgura Zamfirei

Distileria Magura Zamfirei, fondata de Master Distiller, Alexandru Haita, a renascut printr-o poveste fabuloasa din vremurile de odinioara. Maia Morgerstern a acceptat provocarea de a aduce in atentia publicului povestile si intamplarile de la carciuma Zamfirei, personajul principal al povestii.

Maia Morgenstern o va interpreta pe Zamfira, iar vocea sa va insoti toate materialele pe care Distileria Magura Zamfirei le va lansa in urmatoarea perioada. Toate converg spre asocierea dintre inspiratia conferita de spiritul Zamfirei, faimoasa carciumareasa din Teleorman si Distileria noastra moderna.

"Am ales sa o reprezentam pe Zamfira printr-o voce. Pentru spoturile si reinterpretarile locale, Maia Morgenstern va intra in rolul Zamfirei - spiritul care inconjoara Distileria noastra - si va nara povestile de pe langa Magura din Calinesti." ne spune Alexandru Haita fondatorul Distileriei Magura Zamfirei.

Cu un sarm aparte si o interpretare originala, vocea celebrei actrite reuseste sa aduca la viata o poveste locala de peste 180 de ani. Primul spot publicitar in care aceasta poate fi auzita pentru prima data in rolul Zamfirei va fi curand postat pe retelele de socializare ale Distileriei Magura Zamfirei. De asemenea, Maia Morgenstern ofera si un interviu special in care dezvaluie publicului larg cum a fost sa o interpreteze pe Zamfira, cum vedea ea povestea personajului si importanta sa pentru Romania.

PRIMUL PRODUS - GIN NO 4

Dry Gin No. 4 a fost primul produs al Distileriei Magura Zamfirei, realizat de Master Distiller Alexandru Haita dupa trei incercari nereusite de a crea reteta care a reusit sa reprezinte cu succes brandul.

Distileria Magura Zamfirei a lansat Dry Gin No. 4, primul gin distilat, artizanal, 100% romanesc, dupa multa vreme. Primele 1000 de sticle au fost semnate chiar de fondator pentru a sarbatori succesul.

Dry Gin No. 4 este o bautura complexa si rafinata, creata prin infuzarea in alcool premium a boabelor de ienupar, a plantelor aromatice si a citricelor. La acestea, au fost adaugate o serie de ierburi blande din padurile de langa Magura. Notele de mure, hibiscusul si aronia il fac deosebit fata de alte ginuri si ii confera un finish distins si elegant.

DESPRE DISTILERIA MAGURA ZAMFIREI

Distileria se afla in comuna Calinesti, judetul Teleorman, avand campurile intinse pana la baza magurei si in jurul acesteia. Distileria cinsteste spiritul legendarei Zamfira si vestitele sale retete de bauturi. Plecand de la pasiunea de a face lucrurile altfel, precum Zamfira, Distileria si-a propus sa aduca pe piata bauturi contemporane, distinse si cu finish elegant, precum rom, whiskey si lichior.

"Avem un proces extrem de complex de productie pentru fiecare reteta. Fie ca este vorba de whiskey, gin, rom sau vodka, toate aceste bauturi au in spate studiu, munca si teste, ingrediente de ferma de cea mai inalta calitate si multe investitii. Dar oamenii vor sa afle povestea din spatele brandului nu procesul de productie. Si am decis sa transmite complexitatea proceselor si naturaletea produselor facute de noi prin povestile noastre" ne spune Alexandru Haita, fondatorul Distileriei Magura Zamfirei

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.