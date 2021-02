Legenda lui Cupidon. Pe 14 februarie poate te tinteste cu sageata lui magica

Cupidon este reprezentat de un baietel dragut si dolofan, gol si inaripat ce are un arc si sageti. Legenda spune ca in cazul in care inima ta este lovita de una dintre sagetile lui, te vei indragosti pe loc de prima persoana pe care o vezi. Cupidon a devenit cunoscut pentru puterile lui de a lovi cu sageata oamenii care au sanse putine de a se indragosti. De atunci si pana astazi, simbolul sagetii care strapunge inimi este sinonim cu Ziua Indragostitilor.In povestea lui Cupidon se spune despre fecioara Psyche, fiica unui rege care era renumita pentru frumusetea ei. De multe ori Psyche era comparata cu Venus zeita frumusetii si a dragostei. Faptul ca o fiinta muritoare era comparata cu ea, a infuriat-o pe Venus si isi dorea ca Psyche sa fie sacrificata de dragoni. Dupa ce a rapit-o si a capturat-o, Venus i-a poruncit lui Cupidon sa loveasca cu sageata in inima ei, astfel incat ea sa se indragosteasca de balaurul ce urma sa o omoare.Cupidon a zburat deasupra lui Psyche, insa a fost fermecat de frumusetea ei. Neatent, acesta s-a tintit singur in picior cu sageata si s-a indragostit de ea. A ajutat-o sa fuga si s-au casatorit. Psyche, fiind o fiinta muritoare, nu avea voie sa se uite la Cupidon care era un zeu. Acesta i-a castigat afectiunea cu blandetea, grija si iubirea pe care i le purta, dar cand surorile lui au vazut cat este de fericit, au devenit geloase. Acestea i-au spus lui Psyche ca sotul ei este urat ca un balaur, sa nu-i asculte comenzile si sa se uite la el. Psyche a facut asta si a fost surprinsa sa vada ca sotul ei este un barbat frumos, elegant si unic, dar ca pedeapsa Cupidon a disparut. Psyche a innebunit de durere si in incercarea ei disperata de a-si regasi sotul a apelat la Venus pentru ajutor. Aceasta din dorinta de a o distruge definitiv, i-a dat o multime de sarcini de facut, unele mai grele decat celelalte. Sarcina finala a lui Psyche a fost sa mearga in cealalta lume si sa aduca inapoi frumusetea lui Proserpine, sotia lui Pluto si regina lumii respective.In incercare ei de a indeplini toate sarcinile cerute, Psyche a trecut printr-o multime de provocari, iar in cele din urma a reusit sa obtina intr-o cutie frumusetea lui Proserpine. In drum spre Venus, coplesita de curiozitate, Psyche a deschis cutia si imediat a cazut intr-un somn adanc.Cupidon a fost cel care a gasit-o fara viata de pamant si din dragoste pentru ea i-a inlaturat somnul in care cazuse. Venus a fost impresionata de dragostea dintre cei doi si impreuna cu alti zei, au facut-o pe Psyche zeita.Asadar, dragostea invinge tot! Acesta este mesajul pe care il poti transmite si tu iubitei tale de Valentine's Day. Pentru a crea o atmosfera de sarbatoare, pe care aceasta sa nu o uite, alege cosuri cu flori minunate de pe Maison d'Or.