Îngrijirea tenului mixt. Ce produse să folosești și ce să eviți?

Îngrijirea tenului mixt poate fi făcută cu ușurință dacă știi câteva principii de bază. Află, din rândurile următoare, ce presupune tenul mixt, cum îi acorzi îngrijirea adecvată de care are nevoie, ce produse este bine să folosești și care sunt cele de evitat.

Ce presupune tenul mixt?

Tenul mixt este un tip obișnuit de ten, care constă într-o combinație dintre caracteristicile tenului uscat și cel gras. Acesta se diferențiază de celelalte două prin faptul că, în general, zona T de pe frunte este mai grasă, pe când pielea obrajilor este mai uscată. [1] Ca pentru orice alt tip de ten, există produse cosmetice și dermatocosmetice special destinate tenului mixt.

Tipul de ten pe care fiecare persoană îl are este determinat genetic, însă tenul mixt poate suferi modificări în funcție de schimbările hormonale sau odată cu schimbarea anotimpurilor. Pielea poate deveni mai uscată odată cu vârsta, iar un exces de sebum ar putea apărea de-a lungul ciclului menstrual. [1]

Îngrijirea tenului mixt

Dacă ai tenul mixt, cea mai bună metodă de îngrijire este să folosești produsele care au acțiune multiplă, benefică atât pentru zonele mai uscate, cât și pentru cele uleioase. [2]

În general, vei respecta aceeași rutină de îngrijire ca pentru orice alt tip de ten, incluzând utilizarea unor produse de curățare blânde, cum ar fi gelul de curatare de la CeraVe, corectarea zonelor predispuse la acnee prin aplicarea unor soluții specifice, cum ar fi acidul salicilic și o hidratare corespunzătoare, cu accent pe zonele uscate ale feței. [2]

Rutina de dimineață

Demachiere și curățare: folosește produse cu ingrediente blânde și ușoare;

Loțiune tonică fără alcool: aplic-o după ce ai curățat bine tenul pentru a îndepărta orice urmă suplimentară de sebum și pentru a echilibra pH-ul pielii;

Serum: masează pe ten serumul tău preferat, de preferat cu acid hialuronic;

Hidratare: aplică o cremă hidratantă în funcție de zona feței - pentru părțile mai uscate folosește o formulă intens hidratantă și cremoasă, iar pentru părțile cu sebum utilizează o formulă pe bază de apă, mai ușoară;

Protecție solară: la finalul rutinei nu uita de produsele care te protejează contra razelor nocive ale soarelui. [1]

Rutina de seară

Demachiere: poți utiliza o apă micelară cu formulă ușoară;

Curățare: pentru îndepărtarea oricăror urme suplimentare de machiaj sau alte impurități;

Exfoliere: o dată pe săptămână, este bine să îți exfoliezi pielea tenului pentru a îndepărta celulele moarte și a preveni blocarea porilor;

Mască de față: în funcție de nevoi, o dată pe săptămână te poți răsfăța cu o mască hidratantă sau care să combată anumite probleme ale tenului;

Tratament cu formulă hidratantă sau cremă hidratantă de noapte: seara poți aplica, în funcție de recomandările medicului dermatolog, diverse tratamente faciale sau pur și simplu aplicarea unor creme cu efect hidratant; de asemenea, poți aplica o cremă specială pentru zona ochilor. [1]

Sfaturi de îngrijire pentru tenul mixt

Pe cât posibil, tratează zonele diferite ale tenului în modul corespunzător fiecăreia [3];

Evită produsele care conțin parfum sau alte substanțe posibil iritante [3];

Optează pentru produse non-comedogenice [3];

Utilizează produse special concepute pentru tenul mixt, care conțin ingrediente precum: acidul hialuronic, acidul salicilic, acidul lactic, emolienți și antioxidanți [3].

Îngrijirea tenului mixt trebuie abordată diferit în funcție de nevoile specifice ale tenului tău. Consultă medicul dermatolog pentru mai multe recomandări cu privire la rutina corectă pe care trebuie să o adopți zi de zi.

