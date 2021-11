Iluminarea casei de Crăciun! Ce instalații să alegi

Craciunul este sarbatoarea luminilor. De la instalatiile de Craciun pentru brad, pana la cele pentru camera sau chiar pentru exterior, totul trebuie ales in cel mai mic detaliu. Iata de ce aspecte trebuie sa tii cont pentru iluminarea casei de Craciun.

Iluminarea interiorului casei de Craciun

Casa este locul in care ne petrecem cel mai mult timp, mai ales in preajma Craciunului cand familiile se reunesc. Tocmai de aceea trebuie decorata in amanunt, avand grija la cele mai mici detalii. Iar din decor nu trebuie sa lipseasca luminile de Craciun.

Alegerea instalatiei pentru brad

Instalatia pentru bradul de Craciun nu trebuie sa-ti lipseasca. Indiferent ca alegi una multicolora sau una intr-o singura culoare, luminile si jocurile de lumini, vor da viata pomului. Alege instalatii brad cu becuri LED deoarece consuma mai putina energie si le poti lasa sa arda in continuu. In plus, rezista mult mai mult in timp, spre deosebire de restul.

Alte decoratiuni cu lumini de Craciun

Instalatiile luminoase pentru brad nu sunt singurele lumini pe care le poti aduce in casa ta. Mai poti aduce in casa diverse obiecte decorative, specifice Craciunului, care au lumini in interior. De asemenea, lumanarile artificiale cu led in locul flacarii clasice, vor da un aer cozy incaperii, fara a-ti pune siguranta in pericol. Astfel te poti bucura de farmecul lumanarilor fara sa te gandesti la pericolul unui incendiu.

Poti gasi o multime de instalatii de Craciun ieftine pe site-urile de reduceri. Tot ce trebuie sa faci este sa cercetezi oferta inca de acum pentru a te asigura ca faci cele mai bune alegeri.

Iluminarea exteriorului casei de Craciun

Chiar daca nu ai o gradina, poti decora balconul casei, astfel incat sa-l transformi ca intr-o poveste specifica Craciunului. Iata ce trebuie sa stii cand alegi lumini Craciun pentru exterior.

Alegerea instalatiilor pentru exterior

In primul rand, indiferent ca alegi un sirag de beculete de Craciun, o perdea de luminite sau decoratiuni in forma de reni, este important sa te asiguri ca aceste lumini Craciun sunt special create pentru exterior. Acestea trebuie sa reziste temperaturilor extrem de mici din timpul iernii, dar mai ales umezelii.

Instalatii luminoase potrivite pentru exterior

Acum ca stii la ce sa fii atent cand achizitionezi instalatiile pentru Craciun este important sa acorzi atentie decorului pe care vrei sa-l obtii. Poti alege instalatii Craciun exterior care sa-ti transforme curtea intr-o poveste. De exemplu, poti alege elemente decorative specifice precum: reni, ursi polari, Mos Craciun, sania lui Mos Craciun, pinguini si orice alte figurine care te duc cu gandul la Craciun.

Pe casa poti adauga perdele de luminite care sa-I schimbe total aspectul si sa o transforme intr-o casa de poveste.

Pe de alta parte, daca ai un buget mic, nu trebuie sa renunti la ideea decorarii curtii sau balconului. Poti folosi decoratiuni Craciun exterior precum perdele de beculete care se pot prinde in copaci sau pe peretii casei. Pentru balcon alege figurine luminoase in forma de stea sau sub alte forme. Din fericire, pe site-urile de reduceri poti gasi o multime de instalatii de Craciun ieftine din care poti alege ceea ce ti se potriveste.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.