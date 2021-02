Functionarea optima a aparatelor de aer conditionat depinde de montaj! Iata de ce!

cablu electric de calitate superioara;

banda de matisat rezistenta la radiatiile solare;

traseu frigorific izolat cu armaflex cu o lungime de circa 3 metri;

furtun special pentru evacuarea condensului;

console stabile pentru prinderea unitatii exterioare in functie de necesitatile spatiului de lucru;

consumabile precum suruburi, dibluri si alte accesorii specifice montajului;

gaura de strapungere cu un diametru de 55mm.

Astfel, compania la care apelezi trebuie sa iti ofere mult mai mult decat un tehnician priceput. Tocmai de aceea, Vollmax iti pune la dispozitie, pe langa o gama deosebit de larga de aparate de aer conditionat, si servicii care sa asigure performante ideale si o experienta de montaj ireprosabila. Asadar, atunci cand vei apela la Vollmax, te vei bucura de asistenta tehnica de calitate, consultanta in alegerea si dimensionarea corecta a echipamentelor de climatizare, servicii profesionale de instalare si service de specialitate.In primul rand, experienta specialistului care monteaza echipamentul de climatizare nu se va observa numai in momentul instalarii propriu-zise, ci si inainte. Un tehnician cu experienta va oferi solutii excelente cu privire la proiectarea si instalarea diverselor tipuri de aparate de aer conditionat, indiferent de necesitatile spatiului sau de particularitatile imobilului.In al doilea rand, atunci cand alegi aparate de aer conditionat performante si eficiente, serviciile de montaj pe care te bazezi trebuie sa fie definite de acelasi standard - cel al calitatii si performantei. Astfel, atunci cand apelezi la o firma de top pentru o interventie de montaj al echipamentului de climatizare, te vei bucura de cel mai bun rezultat atat din punct de vedere estetic, cat si din perspectiva performantelor tehnice.Foarte multe persoane nu se informeaza corect in legatura cu serviciile de instalare aer conditionat pe care le achizitioneaza. Astfel, lucrarile de care "beneficiaza" atunci cand se orienteaza exclusiv in functie de pret sunt fie incorecte din punct de vedere tehnic, fie gresite din perspectiva estetica. Daca vrei sa eviti mizeria, gaurile dimensionate gresit, craparea si murdarirea peretilor, spargerea tencuielii, izolarea defectuoasa si alte inconveniente, apeleaza la serviciile profesionale de instalare aer conditionat oferite de echipa Vollmax!Cele mai multe tipuri de aparate de aer conditionat necesita, la instalare, urmatoarele materiale:Absolut toate piesele, materialele si instrumentele folosite de specialistii in instalarea sistemelor de climatizare trebuie sa fie de calitate superioara pentru a putea oferi cele mai bune rezultate. Asigurarea eficientei si performantei instalatiei de tratare a aerului va implica si vidarea traseului frigorific cu ajutorul pompei de vacuum. In plus, specialistii la care apelezi trebuie sa se asigure ca fixarea unitatii externe a aparatului de aer conditionat permite un acces facil si in cazul operatiunilor ulterioare, precum curatarea, intretinerea sau diverse interventii de service.