Elemente sport pe care le poti integra in tinuta de birou

Tinutele de dama office sunt, adesea, definite de camasa si de pantofii cu toc, dar, noile tendinte permit abaterea de la regula clasica. Ce-ar fi sa inlocuiesti camasa cu un tricou alb, simplu, peste care sa pui un sacou cu revere? Adauga un colier cu perle la gat si obtii un outfit elegant, perfect pentru mers la birou.Pornind de la acest exemplu, iti oferim cateva idei despre felul in care sa incluzi elemente sport, confortabile, in tinuta ta de birou:Da, stilul office permite purtarea tricourilor. Inlocuieste camasa clasica si combina topuri simple cu pantaloni la dunga, conici sau cu fusta creion, in functie de preferintele tale. Secretul e sa alegi articole simple, fara vreun imprimeu sau mesaj. Mergi pe varianta bumbacului la tricouri si a satinului la topuri si poarta-le pe sub blazere cambrate sau cu croiala masculina. Pentru un plus de feminitate, accesorizeaza hainele cu perle sau cu bijuterii din materiale pretioase. Poti opta pentru cercei minimalisti pe lobul urechii, coliere din perle, tip chocker, un ceas cu bratara din piele sau mai multe bratari metalice purtate pe aceeasi mana. Ai grija ca tricoul tau purtat pe sub sacou sa fie perfect calcat si de un alb imaculat, in cazul in care optezi pentru combinatia alb-negru.Daca tricoul poate inlocui cu succes camasa, un alt element sport care poate face parte din tinuta ta office este vesta din fas. Extrem de practica si calduroasa, poart-o peste camasa alba, pe care o vei incheia pana sus. Practic, vesta va tine locul unui sacou, insa iti va oferi un plus de confort si caldura. Evita nuantele puternice sau imprimeurile si opteaza, in schimb, pentru culori neutre, precum bej, camel sau roz pudrat. Nu purta fusta in partea de jos, ci pantaloni, de preferat, conici. Accesoriile nu trebuie sa lipseasca, insa, incearca sa mergi pe bijuterii cat mai simpliste, dar care sa-ti ofere acel aer elegant, specific hainelor office.Tocuri la birou? Da, de preferat, insa, nu obligatoriu. Cam asa se traduce ideea de a purta stiletto sau orice alte incaltari cu toc in tinutele office. Daca petreci ore in sir in picioare sau, pur si simplu, nu esti adepta pantofilor cu toc, ii poti inlocui cu succes cu pantofii sport. Alege modele simple de sneakers de dama de la B-mall.ro , cu talpa dreapta, de preferat din piele naturala si in culori neutre, care merg la orice tip de haine. Poarta costumul tau din doua piese si pune in picioare pantofi sport. Vei arata la fel de eleganta, fara sa resimti vreun disconfort.Rucsacul poate lua locul gentii de birou, mai ales, daca obisnuiesti sa iei cu tine un laptop sau o tableta si ai nevoie de mult spatiu de depozitare. Cu acest element sport asortat cu un blazer si o camasa vei obtine un look modern, imbinand utilul cu placutul. Vei fi in tendinte si vei avea si cum sa-ti iei cu tine toate obiectele necesare la birou.Nu uita ca hainele pe care le porti trebuie sa te reprezinte intru totul si sa te faca sa te simti bine in pielea ta, indiferent de locul unde mergi sau de activitatile pe care le intreprinzi.