Curatenie impecabila in locuinta. Trucuri care iti usureaza munca

Fie ca vorbim de curatenia saptamanala a casei sau de o ordine rapida inaintea sosirii unor oaspeti neasteptati, cateva sfaturi care sa-ti usureze munca sunt mai mult decat binevenite. Am pregatit pentru tine o lista de trucuri care te ajuta sa economisesti bani, timp si efort pentru o locuinta impecabila. Comanda online produse de curatenie si foloseste-le pentru urmatoarea primenire a casei tale.

Curata intreaga casa, nu doar cate o camera

Regula de baza a eficientei cand vine vorba de curatenie in casa este sa indeplinesti fiecare sarcina de la cap la coada. Daca pornesti cu aspiratul intr-o camera, continua pana acoperi pardoseala din intreaga locuinta. Poate nu castigi mult timp facand asta, insa eviti acea senzatie psihologica de a relua la nesfarsit acelasi ciclu pe care o traiesti daca aspiri, cureti si stergi praful in fiecare camera, apoi o iei de la capat in urmatoarea. Mai mult decat atat, ai si satisfactia ca inchei de fiecare data un ciclu complet de aspirare, sters praful etc. Atunci cand strangi aspiratorul si il asezi la locul lui pentru a incepe alta etapa, rezultatele deja se vad in intreaga casa.

Tine toate produsele de curatat la indemana

Pentru a-ti usura si mai mult munca ar trebui sa ai un kit de curatenie bine stabilit. Astfel te asiguri ca ai intotdeauna stocurile de produse necesare. Ca sa nu te intorci de fiecare data cand ai nevoie de ceva la debara sau la dulapul cu produse, le poti tine la indemana intr-un carucior, un cos sau o galeata.

Ordinea operatiunilor

O alta regula importanta pentru eficientizarea muncii este sa nu te autosabotezi. Adica sa nu aspiri covoarele inainte de a sterge praful. Motivul este simplu: particulele de praf care cad in timp ce stergi mobila se astern pe suprafata pardoselii si pe textile. Daca deja ai trecut cu aspiratorul prin acel loc, in urma stergerii prafului vor ramane reziduuri pe podea. In schimb, daca respecti ordinea, cand vii cu aspiratorul ridici toate urmele de murdarie. Principiul este valabil atat pentru praful de pe mobilier, cat si pentru corpurile de iluminat suspendate: curatarea acestora se va face inaintea aspirarii. Pentru baie, bucatarie sau zonele de tranzit acoperite cu gresie, ordinea este: mai intai maturi, apoi stergi cu mopul.

Dezvolta o rutina

Experienta curateniei se deprinde in timp. Daca repeti aceleasi miscari de fiecare data vei deprinde o rutina si mai multa dexteritate. Exista riscul ca atunci cand te intrerupe ceva din treaba sa nu stii unde ai ramas. Stabilirea unui traseu clar te ajuta sa tii mai usor cont. Porneste intotdeauna in camere de la stanga la dreapta si de sus in jos. Spre exemplu, alege sa maturi, aspiri sau dai cu mopul de la peretele cel mai indepartat de usa. Astfel, cand ai iesit din camera, intreaga pardoseala este curatata.

Implica intreaga familie

Curatenia casei nu trebuie sa fie responsabilitatea unui singur membru. Acest tip de activitate saptamanala poate fi prilejul petrecerii timpului impreuna cu cei dragi, cu rezultate notabile la final. In special copiii trebuie implicati de mici, pe masura posibilitatilor lor. Invata-i sa-si organizeze la inceput jucariile, in timp ce la adolescenta ar trebui sa-si pastreze singuri camera curata.

Intretinerea unei case curate nu trebuie sa necesite eforturi peste masura. Cu un sistem bine organizat si produse de curatenie pe masura, locuinta ta poate arata impecabil. Gesturile mici facute zi de zi in ceea ce priveste ordinea te pot scuti de munca de la final de saptamana.

