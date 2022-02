Cum trebuie sa alegi masca de fata in functie de nevoile tenului tau

Masca de fata este un produs cosmetic indispensabil unei rutine corecte ingrijire a tenului. Aceasta contine ingrediente active care patrund in interiorul pielii, pentru a o proteja suplimentar fata de produsele uzuale de intretinere.

Totusi, pentru a fi sigura ca tenul va absorbi toate substantele nutritive de care are nevoie din acest produs, este important sa stii cum sa alegi corect masca potrivita pentru tine.

Cum trebuie sa alegi deci masca faciala in functie de tipul tau de ten? Iata câteva detalii care te vor ajuta sa faci alegerea cea mai potrivita.

Stabileste cu exactitate tipul tau de ten

O masca pentru fata are rolul de a curata in profunzime tenul, de a-l hidrata si de a-i oferi luminozitate. Mai mult, ea pot trata anumite afectiuni ale pielii, cum sunt de exemplu aspectul tern si uscat sau petele pigmentare datorate varstei.

Ca sa determini insa ce produs este potrivit pentru tine, determina cu atentie tipul tau de ten. Mai exact, lasa pielea netratata, adica fara cremele obisnuite de intretinere, timp de mai multe ore sau peste noapte.

Testeaza apoi tenul si observa daca acesta este gras sau excesiv de uscat, apoi orienteaza-te spre produsul de ingrijire potrivit.

Masti pentru tenul gras

Daca pielea ta elibereaza sebum in cantitate mare sau tenul este gras chiar si numai in zona T (barbie, nas, frunte), ai nevoie de un produs care sa reechilibreze tenul si sa absoarba excesul de ulei de la suprafata acestuia.

O masca cu argila este cea mai potrivita in acest caz, deoarece va diminua aspectul de pori mariti si va reduce excesul de sebum ce apare chiar si la un ten mixt. Poti opta pentru o varianta cu textura cremoasa sau pentru una de tip peel-off, care exfoliaza si curata tenul in profunzime si il lasa curat si revitalizat.

La fel de potrivite sunt insa si mastile cu carbune activ, care au acelasi rol de a exfolia si a diminua porii si ofera o protectie eficienta antistres urban. Acestea lasa tenul purificat, curat si detoxifiat.

Pentru tenurile excesiv de acneice, o masca purificatoare ce contine extract de ceai verde ajuta la deblocarea porilor si stimuleaza cicatrizarea ranilor sau a leziunilor.

Pentru ten deosebit de sensibil

O piele sensibila este predispusa la iritatii, roseata sau inflamare mai rapida. Opteaza in acest caz pentru un tratament intensiv, de exemplu o masca de regenerare nocturna ce contine acid hialuronic.

Pe timpul noptii, cand activitatile metabolice ale organismului sunt incetinite, are loc un proces mai lent de refacere din interior a pielii. Atunci cand se aplica o masca regeneranta nocturna, efectul unui astfel de produs este de hidratare intensiva si de durata.

Totodata, are loc si cresterea fermitatii pielii, iar rezultatele se traduc printr-un ten proaspat, neted si luminos, cu o stralucire naturala si sanatoasa.

Pentru tenul uscat

La fel ca și in cazul tenului sensibil, si in situatia unui ten uscat pielea este deosebit de fragila si necesita ingrijire suplimentara. In aceste situatii ai nevoie de masti hidratante si nutritive, pe care sa le foloseti cat de des posibil, adica o data sau de doua ori pe saptamana.

Poti incerca masti de fata pe baza de unt de shea sau uleiiuri naturale, cum sunt cel de jojoba sau de cocos cu miere. Un produs regenerant pentru noapte contine deasemenea uleiuri si ceruri naturale cu rol nutritiv, ce au rolul de a calma pielea si de a o emolia.

La fel de potrivite sunt insa si mastille cu acid hialuronic. Acestea au capacitatea de a retine apa interiorul pielii, oferind astfel o solutie pentru o hidratare profunda si rapida.

Atunci cand aplici o masca de fata, asigura-te ca ai ales produsul potrivit necesitatilor tenului tau. Deasemenea, respecta instructiunile de folosire pentru a te bucura de toate beneficiile acestor produse extrem de utile!

