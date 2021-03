Cum te poate ajuta un vision board sa-ti atingi obiectivele

Primul pas in crearea unui vision board consta in achizitia unui whiteboard magnetic. Acesta este de fapt acea pagina alba pe care vei incepe sa-ti scrii povestea. Ce pui pe tabla? Orice lucru care te inspira si te motiveaza. Pot fi citate care redau viziunea ta despre viitor, fotografii care prezinta detalii despre cum iti doresti sa fie viata ta, decupaje din reviste cu titluri inspirationale sau fotografii ale oamenilor pe care ii admiri. Teoretic, orice te ajuta sa iti creezi o viziune mai clara despre scopurile tale poate fi pus pe acest panou. Nu ai nevoie de o ordine anume in care sa aranjezi aceste elemente. Daca ai un board magnetic, le poti rearanja oricand. Trebuie sa ai in vedere ca acest panou, la fel ca si opiniile, gandurile sau planurile tale, poate fi modificat oricand. Poti renunta la anumite elemente sau adauga altele noi, in functie de evolutia propriei tale viziuni despre viitor.Te obliga sa te gandesti la ceea ce vrei cu adevaratScopul acestui panou este de a reda o imagine cat mai clara despre cum ai vrea sa arate viitorul tau. In primul rand, gandeste-te la care sunt obiectivele tale in domeniul pentru care vrei sa creezi acest panou. Acesta este unul dintre marile avantaje ale unui vision board: te obliga sa gasesti o exprimare clara pentru tot ce iti doresti si chiar sa completezi cu imagini, iar asta ajuta enorm creierul sa identifice solutii adecvate pentru provocarile de pe parcurs. De exemplu, daca iti doresti sa fii mai productiv, trebuie sa pui pe panou exact ce inseamna asta, sa iti creezi un orar sau sa lipesti un articol despre modelul tau in materie de gestiune eficienta a timpului.Avem atat de multe lucruri de facut in fiecare zi, incat este foarte usor sa pierdem din vedere obiectivele mari. Asa cum spuneau marii generali romani, trebuie sa-ti alegi cu grija luptele pe care vrei sa le porti, iar uneori e mai bine sa pierzi o lupta si sa castigi un razboi. Un vision board iti aminteste constant care sunt obiectivele tale cele mai importante, astfel incat sa nu te lasi coplesit de mici esecuri sau de situatii conflictuale. Ca o adevarata stea a Nordului, te ghideaza spre adevarata ta destinatie.Se poate intampla ca, indiferent cat de mult crezi in tine si in obiectivele tale, sa iti pierzi motivatia. Aici apare din nou panoul tau inspirational. Mai mult decat un discurs pe care ti-l spui in gand sau in fata oglinzii, un vision board iti arata detalii despre viata ta, poate si colegilor sau apropiatilor, atunci cand obiectivele tale vor fi atinse. Traim intr-o epistema eminamente vizuala, asa ca imaginile pot avea un impact puternic asupra creierului si pot stimula noi emotii. Asa ca arunca o privire panoului tau, de fiecare data cand nu te mai simti motivat sau ai vrea sa renunti.Ca sa iti poti atinge obiectivele, ca sa nu iti pierzi motivatia sau sa treci mai usor peste mici esecuri, este foarte important sa stii foarte clar pentru ce lupti. Un vision bord te poate ajuta sa ai o perspectiva mai clara asupa telurilor tale si te va inspira sa gasesti disciplina, puterea si ambitia de a le realiza.