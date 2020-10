Cum iti organizezi "work from home" fara sa iti acapareze viata

Da, unul dintre "avantajele" muncii de acasa este ca nu trebuie sa-ti mai bati capul cu alegerea tinutelor pentru birou. Insa conteaza foarte mult din punct de vedere mintal sa faci acest mic efort, deoarece iti induce starea potrivita de munca si productivitate. In plus, vei putea raspunde cu incredere la call-uri neplanificate si te vei concentra mai bine pe sarcinile zilnice.O alta modalitate prin care ne pregatim psihic de munca sau ne deconectam de ea sunt tranzitiile spre si de la birou. Chiar daca te ispiteste ideea de a dormi pana aproape de inceputul programului, incearca sa te trezesti devreme si sa iti faci propriul ritual de dimineata. Incepe cu cateva exercitii fizice sau yoga, chiar si cateva miscari de stretching ajuta.Pregateste-ti micul dejun fara graba si savureaza-ti cafeaua pe balcon sau pe fereastra. Ca sa te rasplatesti pentru efort, poti opta pentru cafele diferite, de calitate, pe care sa le variezi: o cafea de origine din Brazilia cu note de ciocolata cu lapte, o cafea columbiana cu note de caramel si miere sau o optiune organica din Peru Organizeaza-ti o zona bine definita pentru pentru orele de lucru, de preferat chiar un birou sau o masa cu scaun confortabil. Evita sa te muti pe fotoliu sau pe canapea. Oricat de tentant ar parea, iti va fi din ce in ce mai greu sa separi munca de viata personala. Nu trebuie sa fie neaparat o camera intreaga - nu multi au acest lux - poate fi un colt din sufragerie sau chiar masa din bucatarie. Asigura-te, insa, ca la sfarsitul programului sa strangi laptop-ul de la firma si orice hartii legate de munca pentru a te deconecta adecvat. Nu uita sa mai aerisesti spatiul, macar la inceputul si sfarsitul programului. Este benefic si impotriva noul coronavirus, dar si pentru sanatatea ta mintala.Seteaza-ti programul de lucru si incearca, pe cat posibil, sa il respecti. Atat pe al tau, cat si pe cel al echipei din care faci parte.Pauza de pranz este sfanta. Nu-ti programa call-uri, transmite colegilor ca iti iei pauza, schimba-ti status-ul in away si indeparteaza-te de orice inseamna munca. Iti poti lua pranzul chiar afara, dupa care sa faci o plimbare scurta.Pe parcursul programului, tine minte sa mai iei cateva pauze de stretching si de relaxare a ochilor (priveste pe fereastra obiecte din indepartare).Social media, animalele de companie pot foarte usor sa te scoata din ritm. Incearca sa te tii departe de ceea ce iti distrage atentia si pastreaza-le pentru pauzele pe care ti le programezi de-a lungul zilei.Probabil cel mai greu lucru, mai ales cand este vorba de copii mici, dar extrem de necesar in mentinerea unui raport echilibrat intre munca si viata personala. Impartaseste cu cei din casa programul tau si cere-le sa il respecte pe cat posibil. Anunta-i din timp cand ai call-uri importante pentru a nu avea surprize nedorite. Toate acestea, insa, cu promisiunea ca in afara programului vor avea intreaga ta atentie.