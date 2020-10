Cum au revolutionat criptomonedele industria gamblingului

Bitcoin, criptomonede si industria gamblingului

Schimbarea cursului spre criptomoneda

Alte criptomonede in industria gamblingului

In prezent, monedele precum Bitcoin sunt vazute ca metoda de plata perfecta pentru jocurile din industria hazardului online. Sunt rapide, sigure si complet anonime - exact ceea ce asteptau jucatorii.Industria gamblingului online functioneaza pe o serie de retele si licente. Daca doriti sa lansati un online cazino, nu este nevoie sa va creati propriile sisteme de plati, jocuri si machete; pur si simplu achizitionati licente de taiere a cookie-urilor care va fac treaba.Cand Bitcoin a intrat pe piata, aceste sisteme de taiere a cookie-urilor pur si simplu nu erau pregatite pentru aceasta. Din aceasta cauza, cazinourile Bitcoin moderne au oferit Bitcoin doar ca metoda de plata, acesta fiind motivul de respingere de catre companiile majore de software precum Playtech si Microgaming in favoarea software-ului proprietar si a software-ului obscur.Cand Criptomonedele au lovit titlurile, valoarea a crescut si toata lumea a recunoscut acest fapt. De indata ce comerciantii au inceput sa le accepte, dezvoltatorii de software de cazino au luat cunostinta si a avut loc al doilea val al incadrarii criptomonedei in gambling.Acest val a condus la crearea a mai multor cazinouri online, cum ar fi BitStarz, Mr Bit si altele unde jucatorii pot folosi Bitcoin si alte criptomonede, precum si metode de plata "regulate".Bitcoin nu este singura criptomoneda majora existenta in aceste zile si, desi domina sectorul jocurilor pe moneda digitala, unele cazinouri faciliteaza, de asemenea, utilizarea unor monede precum:* Dogecoin: aceasta moneda este destul de noua, dar valoarea acesteia creste continuu.* Litecoin: aceasta moneda digitala este un concurent direct pentru Bitcoin si este similara din multe puncte de vedere, dar valoarea sa nu este nici pe departe la fel de mare.* Ethereum: principalul concurent al Bitcoin chiar acum, Ether, asa cum se stie, are o valoare imensa si un viitor foarte luminos. De asemenea, functioneaza intr-un mod usor diferit de Bitcoin.Portofelele web au devenit atat de populare atat de repede, deoarece au permis cazinourilor sa proceseze rapid depozitele si retragerile. Au transformat timpul mediu de procesare de 4 pana la 5 zile in doar o zi sau 2 si, in unele cazuri, dureaza doar cateva ore.