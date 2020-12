Locuinta cu suprafata de peste 900 de metri patrati se afla in cartierul Chelsea, inconjurata de galerii de arta, si este listata la 5,69 milioane de dolari.Winslet si regizorul Sam Mendes, fostul ei sot de care s-a despartit in urma cu zece ani, au cumparat penthouse-ul in 2004, cu 4,99 milioane de dolari.Ea a cumparat partea lui Mendes in 2012, la un an dupa divort, si, de atunci, actrita a inchiriat locuinta. Cel mai recent, in 2017, ea era disponibila la pretul de 20.000 de dolari/ luna.Locuinta are trei dormitoare si trei bai si jumatate, tavane si ferestre inalte, dar si o terasa generoasa.Kate Winslet, de sapte ori nominalizata la Oscar si premiata pentru rolul din "The Reader", este casatorita acum cu Edward Abel Smith, nepot al miliardarului Richard Branson, si ei locuiesc in principal in Marea Britanie, in apropierea West Wittering (Sussex), proprietate pe care ea a cumparat-o in 2011 pentru aproximativ 3,25 milioane de lire sterline. Kate Winslet a interpretat rolul lui Rose din Titanic. ...citeste mai departe despre " Cum arata vila uriasa a actritei din Titanic, scoasa la vanzare cu 5,5 milioane de dolari " pe Ziare.com