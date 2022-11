Cum alegi vinul potrivit pentru masa de Craciun? Vezi 3 sfaturi esentiale de care sa tii cont!

Craciunul este sarbatoarea preferata a multor oamenii, mai ales datorita faptului ca aduna laolalta familia si oamenii dragi. Masa de Craciun, insa, poate reprezenta un motiv de stres. Daca in ceea ce tine de mancare stii deja ce vei pregati, cum alegi vinul potrivit? Iata 3 sfaturi esentiale de care sa tii cont anul acesta!

Vin sec, demisec, dulce sau demidulce?

Aceasta-i intrebarea, in fiecare an. Cand ai drept invitati pentru masa de Craciun membri ai familiei sau prieteni apropiati, in principiu stii deja ce prefera sa bea fiecare in materie de vin. Ei bine, ce faci atunci cand ai invitat persoane pe care nu le cunosti atat de bine incat sa stii ce fel de vin le place? Ce vin alegi, dulce, demidulce, sec sau demisec? Si de la ce crame, de unde?

Vinul este o bautura reprezentativa pentru romani, simbolica, poate, iar romanii au multe crame si tipuri de vin cu care te poti lauda peste tot in lume. Cand nu stii, insa, ce vin ar prefera invitatii tai, nu doar in materie de gust, cat si daca sa alegi un vin rosu, alb sau rose, nu poti sa dai cu banul, caci n-ai vrea sa gafezi. Astfel, o alegere inteleapta pentru astfel de momente de sarbatoare este ca invitatii tai sa aiba mai multe variante din care pot alege.

Poate ca unora le place vinul rosu sec, poate ca altora le place vinul alb dulce, de desert. Tocmai din acest motiv, poti alege pentru masa de Craciun de anul acesta dintr-o serie de vinuri de pe travelfree.ro, unde vei gasi atat vinuri rosii, cat si albe sau rose, dulci sau semidulci, seci sau semiseci, pentru toate gusturile.

Vin vechi sau de anul acesta?

O alta dilema pentru masa de Craciun este vechimea vinului. Unii oameni prefera vinul vechi, de cel putin 10 ani, pe cand altii nu au nicio problema in a bea un vin realizat anul trecut sau anul acesta. Daca stii ca printre invitatii tai de anul acesta se afla persoane care prefera vinul vechi, desi are un pret mai piperat decat alte vinuri, daca vrei sa lasi o impresie buna poti alege un vin rosu, sec sau demisec, vechi.

Inainte de a deschide vinul, nu uita sa intrebi invitatii ce ar dori sa consume, un vin rosu, unul alb sau unul rose si de care, dulce sau sec, pentru a te asigura ca le oferi ceea ce le place.

Si de servit, rece sau la temperatura camerei?

Desi multa lume bea vinul rece, acesta, in mod traditional, se bea la temperatura camerei. In privinta vinului rosu, acesta trebuie pregatit inainte de servire, mai exact trebuie pus intr-un decantor pentru a se oxigena. Ca sa faci asta ai nevoie de un vas pentru decantare, special creat pentru vinuri, in care vei turna continutul sticlei si il vei lasa sa se oxigeneze timp de 30-60 de minute. Abia dupa aceea, vinul poate fi servit invitatilor.

Vinul, indiferent de tipul sau de vechimea sa, se bea incet, alaturi de prieteni si persoane dragi. Se bea in timpul povestilor si al depanarii de amintiri, in timpul glumelor si al momentelor fericite, alaturi de cei dragi inimii tale.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.