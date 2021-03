Cum alegem lanseta de feeder in functie de actiune

Lanseta e foarte importanta - motivul? - reprezinta elementul principal in aruncare si pozitionarea locului de pescuit in apa. Totodata lanseta are un rol deosebit in scoaterea prazii din apa la mal. Lansetele ar putea fi achizitionate an functie de modul de pescuit: Crap, Rapitor, Feeder, Somn, Stationar sau avand in vedere numarul de bucati respectiv tronsoane. Un alt articol in lipsa caruia ar fi nerealizabil sa pescuiesti cu certitudine este mulineta. In ceea ce priveste acest echipament exista multe caracteristici ce trebuie sa te asiguri ca le ai in vedere cand il achizitionezi. Spre exemplu dimensiunea tamburului, materialul din care este fabricata ori numarul de rulmenti. Lanseta feeder potrivita pentru tine o poti gasi in Magazinul online cu articole pescuit Superpescuit.roSa pescuiesti este chiar simplu accesand magazinul cu scule de pescuit online Superpescuit.ro, motivul fiind faptul ca toate articolele sunt originale, de la brand-ul Baracuda. Se preconizeaza ca acest brand a ajuns in top in tara noastra probabil din cauza preturilor accesibile ansa si din prisma calitatii oferite . Acum chiar poti sa prinzi pesti usor pe marginea unui lac fiindca ai sculele de pescuit superbe luate de la Super-Pescuit. Lansetele le gasesti in magazin pescuit Baracuda SuperPescuit.ro.Lansetele Feeder sunt des utilizate in pescuitul la crap ansa de cele mai multe ori pescarii le aleg pentru pesti mici din rauri sau lacuri: caras, crap mic, obleti si multe alte specii de pesti care se regasesc an Delta Dunarii cat si an lacuri sau rauri. Lansetele Feeder pot fi ampartite an functie de rigiditatea acestora an trei categorii - usoare, medii si grele, depinzand de actiunea acestora. Lansetele telescopice au un avantaj deoarece sunt mult mai mici la transportarea lor ansa au actiunea mai mica decat cele din trei bucati. Lansetele cu actiune mica sunt de obicei utilizate pe lacuri, acumulari de apa sau rauri cu curenti foarte mici. Actiunea pentru acestea poate fi de 100 g maximum. An cazul apelor sau a raurilor cu curenti puternici avem nevoie de lansete cu actiune mai mare, de peste 150 de g.Fii atent si la numarul de inele de pe tronsoanele lansetelor deoarece acestea te pot ajuta mai mult sau mai putin an lansarea montarii. Daca vrei sa ai lansari cat mai lungi trebuie sa alegi o lanseta cu inele putine, deoarece acestea nu vor ampiedica firul sa ruleze.