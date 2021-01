Cum alegem jucariile potrivite pentru copii in functie de varsta? Idei si sfaturi practice!

Sa gandim practic

Sa il atraga

Sa fie o jucarie calitativa, care sa nu il puna sub nicio forma in pericol, precum niste papusi cu personalitate, confectionate din materiale kids friendly si cu un aspect de-a dreptul adorabil

Sa fie o jucarie frumoasa

Sa fie o jucarie accesibila ca pret

Sa fie la moda!

Sunt confectionate din material prietenos pentru cel mic

Sunt sigure

Sunt rezistente

Ajuta la dezvoltarea imaginatiei

Nu reprezinta un pericol

Sunt absolut superbe

Ca parinte, trebuie sa fii ca un atlas al imaginatiei, daca vrei sa transformi copilul de langa tine intr-un adult inteligent, cu mintea agera si creativitate fara limite.Fiecare varsta aduce ceva nou. Copiii ne surprind zilnic cu abilitati noi, cu miscari de care nu ii credeam capabili si e fascinant sa vezi cum in fiecare zi isi dezvolta personalitatea tot mai mult. Copiii sunt comparabili cu niste buretei, gata in fiecare clipa sa acumuleze ceva nou, sunt dornici sa invete (si sa ne invete), sa descopere, sa creeze, iar fiecare reusita e ca un razboi castigat.Imaginatia lor nu are limite! In general, cei mici nu au limite, tocmai de aceea, parintii trebuie sa fie cei care stau mereu in urma pasilor lor, ca sa ii indrume pe drumurile bune si sa le fie calauze spre un univers nemarginit, dar mai ales sa retraiasca clipele atat de frumoase ale copilariei alaturi de el.Cine spune ca noi, adultii, nu putem sa ne bucuram asemeni copiilor la jocuri si jucarii? Cei mici au nevoie de stimulente care sa-i ajute sa descopere lucruri mai usor, sa isi dezvolte imaginatia, sa fie si mai curiosi, si mai indrazneti. Copiii au nevoie sa se joace, caci joaca este cea mai facila cale pentru ei spre invatare. Iar pentru noi, cei mari, este o reala placere sa ne mai jucam din cand in cand.Pe o piata in continua dezvoltare, cu un infinit de posibilitati si rafturi pline cu fel si fel de jucarii, parintii se pot simti depasiti de situatie. Sigur, poti sa umpli cosuri intregi cu jucarii, sa transformi camerele celor mici, sufrageriile, ba chiar si bucatariile in depozite de jucarii, dar... care ar fi rostul? Singurul efect produs ar fi unul dezolant: copilul ar avea tot ce si-ar putea dori si probabil nimic nu l-ar mai incanta asa cum ar trebui sa o faca.Regulile in achizitionarea unei jucarii sunt putine si chiar simple.Daca v-a luat prin surprindere ultimul punct al listei, trebuie sa stiti ca exista o moda si cand vine vorba de jucarii! Chiar daca traim intr-o lume aproape complet digitalizata, chiar daca toata lumea fuge dupa gadgeturi care mai de care mai performante, cand vine vorba de cei mici, parintii au tendinta sa ii tina departe de tot ceea ce inseamna tehnologie, ecrane, sunete si stimuli perturbatori. In schimb, le pot oferi o multime de jucarii extrem de atractive si potrivite varstei. Un succes poate fi chiar o jucarie premium din lemn . Nici nu va puteti imagina diversitatea ofertei.Cateva beneficii ale jucariilor din lemn le gasiti mai jos:Chiar daca jocurile si jucariile par a fi doar o metoda prin care ii tinem pe copii ocupati, in realitate este vorba de mult mai mult decat atat. Ele au misiunea de a ii face pe cei mici sa isi dezvolte abilitatile cognitive si emotionale.Inca din primele luni de viata, bebelusii sunt atrasi de jucarii care fac diverse zgomote, dezvoltandu-le auzul, simtul ascultarii si al observatiei. Cand trec de varsta de 3 ani, copiii sunt atrasi de jocuri care implica creativitate, munca in echipa, jocuri de rol, activitati menite sa le dezvolte spiritul de observatie, inteligenta, competentele de baza. Dupa 7 ani, copilul dezvolta gandirea logica, astfel ca se recomanda jocurile mai complicate, care stimuleaza inteligenta.Joaca este felul in care copiii se integreaza in lume, felul lor de a comunica si modul in care se pregatesc pentru viata. Leaga prietenii, dezvolta noi abilitati si absorb orice informatie care ii ajuta sa se dezvolte. Iar noi, adultii, ar trebui sa mai invatam de la ei!