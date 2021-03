Ce haine si accesorii 'organice' cumpara romanii: lenjerie, rucsacuri si tenisi (raport GLAMI.ro)

Hainele folosite, pe care europenii nu mai vor sa le poarte, ar putea fi exportate in afara Uniunii Europene, dar majoritatea (87%) sunt incinerate sau ajung in gropile de gunoi. Global, mai putin de 1% din haine sunt reciclate, in mare parte din cauza absentei unor tehnologii adecvate.Distantarea sociala impusa de pandemia COVID-19 a oferit consumatorilor mai mult timp pentru a-si reevalua comportamentul de cumparaturi, inclusiv impactul cumpararii de articole de moda.In ciuda dificultatilor financiare date de contextul economic incert, sustenabilitatea si moda durabila sunt considerate tendinte-cheie viitoare de catre managerii de magazine online.In mod particular, 53% dintre magazinele online si omnichannel sunt de parere ca sustenabilitatea este trendul cel mai de impact, care va remodela industria modei in urmatorii ani (sursa: proiectul de cercetare GLAMI Fashion (Re) search in Europa Centrala si de Est, octombrie 2020).In 2020 a existat o crestere de 10 ori a cautarilor de produse sustenabile marcate ca atare, prin comparatie cu 2019, pe platforma www.glami.ro . Aceasta crestere este explicata pe larg pe platforma www.fashion-research.ro , care dezvaluie un alt procentaj surprinzator - faptul ca 60% dintre cumparatorii romani sunt dispusi sa plateasca mai mult pe piese de moda sustenabile.In plus, din ce in ce mai multi operatori de magazine online de moda se angajeaza sa le ofere clientilor mai multe informatii despre tara de origine a produselor sau a materialelor. Calitatea sustenabila domina lista factorilor de decizie a consumatorilor atunci cand cauta un produs nou.Din datele interne www.glami.ro , marketplace online de moda din Romania, top 3 cautari de articole sustenabile pe platforma GLAMI este alcatuit din lenjerie organica de bumbac, rucsacuri din poliester reciclat si tenisi din canepa.In ceea ce priveste brandurile sustenabile in vizorul consumatorilor, top 5 este condus de Fjallraven, urmat de Patagonia, Thought, Bohempia si Sandqvist.