Cate ore doarme pe noapte Elon Musk, cel mai bogat om din lume

"Lucrez mult", i-a spus Musk lui Joe Rogan in timpul celui mai recent episod din "The Joe Rogan Experience". "In mod normal, am intalniri la serviciu pana la 1 sau 2 dimineata. Sambata si duminica, de obicei, nu."Cum are Musk timp sa faca totul? Doarme cat poate de putin. Musk spune ca doarme "aproximativ sase ore". "Am incercat sa dorm mai putin, dar apoi productivitatea totala scade. Nu vreau sa dorm mai mult de sase ore", a spus el, potrivit Mediafax.Uneori, miliardarul dormea sub biroul sau de la Tesla, relateaza Wall Street Journal."Au fost momente in care, cateva saptamani... nu am numarat exact, dar dormeam doar cateva ore, munceam, dormeam cateva ore, lucram, sapte zile pe saptamana. Cred ca lucram 120 de ore pe saptamana atunci, sau chiar mai mult", a spus Musk in noiembrie 2018, amintindu-si efortul de a creste productia Tesla Model 3.Elon Musk a recunoscut ca programul nu era sanatos, apreciind ca a "ars o gramada de neuroni".