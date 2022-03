Candy Barul - O necesitate la evenimentele importante sau un moft?

Cofetaria LUSH, poate cel mai important furnizor de servicii de Candy Bar pentru evenimente din tara ne va introduce in lumea evenimentelor de lux si in ceea ce inseamna pentru clientela de astazi acest serviciu de candy bar sau colt cu dulciuri.

Mai intai de toate, vizualizand paginile de social media ale Cofetariei LUSH, observam cu usurinta un nivel extrem de ridicat atat al prezentarii cat si al produselor si varietatii acestora. Practic acest colt cu dulciuri se transforma intr-un punct de atractie principal al fiecarui eveniment - prin logistica deosebita care vine la pachet cu dulciurile decorate in tematica si cromatica evenimentului.

Administratorul Cofetariei LUSH ne-a vorbit de avantajele pe care le ofera clientilor si cum a ajuns Cofetaria LUSH atat de cunoscuta in acest segment al serviciilor pentru evenimente, din care reies cateva aspecte esentiale de care furnizorii de astfel de servicii trebuie sa tina cont:

calitatea si varietatea produselor si posibilitatea oferita clientilor de a solicita o degustare gratuita;

consultanta de calitate oferita clientilor in mod gratuit;

detinerea unei logistici vaste si deosebite care sa aiba un impact vizual de mare valoare;

posibilitatea si disponibilitatea de a asigura aceste servicii simultan in mai multe locatii - acest lucru implicand autospeciale cu frig, logistica suficienta si personal care sa amenajeze candy barul;

disponibilitatea de a te plia pe gusturile si dorintele clientului;

nu in ultimul rand realizarea produselor si amenajarea candy barului cu pasiune si implicare totala.

La intrebarea din titlul acestui articol, reprezentantul Cofetariei LUSH ne-a raspuns ca tentintele de azi in domeniul serviciilor pentru evenimente si adoptarea tot mai mult a unui stil occidental in realizarea evenimentelor fac din Candy Bar o piesa nelipsita atat la nunti, botezuri dar si evenimente corporate. "De altfel cerintele clientilor sunt din ce in ce mai mari, lucru care nu poate decat sa ne bucure, in acest fel fiecare eveniment fiind o provocare, atat pe partea de decor a dulciurilor cat si a punerii la dispozitie a unei logistici care sa le depaseasca asteptarile."

"2022 inseamna o provocare la nivel de disponibilitate a serviciilor de candy bar pentru evenimente, mai ales daca vorbim de candy baruri de o calitate deosebita, intrucat amanarea evenimentelor din anii precedenti a dus la o cerere mult mai mare pentru acest tip de serviciu acum", ne-a transmis Bogdan Bunea - administratorul societatii.

In concluzie, cererea din ce in ce mai mare pentru acest serviciu face din candy bar o necesitate la fiecare eveniment deosebit din viata voastra iar daca vreti ca acest punct de atractie al evenimentului sa aduca satisfactie invitatilor, sfatul specialistilor este sa luati de la furnizori de calitate care garanteaza pentru calitatea produselor si mai ales sa le degustati inainte pentru a va convinge ca ceea ce vi se propune este si ceea ce vi se ofera.

Produsele Cofetaiei LUSH sunt de o calitate recunoscuta deja la nivel national prin recenziile clientilor dar si international prin premiile castigate de catre cofetarii care realizeaza produsele acestei cofetarii iar torturile realizate la Cofetaria LUSH sunt incredibil de frumoase, acest lucru putand fi observat cu usurinta accesand paginile de social media.

Cofetaria LUSH poate fi gasita pe websiteul www.lushevents.ro

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.