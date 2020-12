Camasile de dama: Cum sa le purtam in functie de anotimp?

Poti purta camasile in atat de multe moduri, incat lista se poate prelungi la infinit. Nuantele luminoase adauga instantaneu un plus de culoare oricarui outfit, asa ca nu trebuie sa iti faci griji prea mult in legatura cu adaugarea accesoriilor colorate.Opteaza pentru o camasa subtire si colorata pentru primavara si vara. Pentru lunile mai calde, evita materialele grele sau modelele cu maneci lungi si opteaza in schimb pentru camasi usoare cu maneci scurte. Alege culori mai stralucitoare, precum albastru deschis, verde pastel, alb si galben, pentru a obtine o imagine adecvata sezonului. De exemplu, poti purta camasa fara a inchide nasturii in timpul verii, alaturi de un crop top si o pereche de pantofi.Cand sezonul rece se apropie, nu uita sa te opresti din calatoria ta de shopping pentru a adauga in cosul de cumparaturi cateva camasi realizate din materiale groase si calduroase.Probeaza intotdeauna camasile inainte de a le cumpara pentru a te asigura ca lungimea manecii este suficienta si va acoperi complet incheieturile - ultimul lucru de care ai nevoie in timpul iernii este o maneca prea scurta care iti va lasa pielea expusa la frig.Combina-ti camasa preferata cu o pereche de blugi de culoare inchisa, pentru un aspect clasic si adauga ca nota finala o pereche de cizme.Simte-te libera si confortabil intr-o camasa oversized, alegand un model care nu se muleaza intocmai pe formele corpului tau. Adauga o pereche de pantaloni de culoare inchisa sau neutra si bucura-te de o pereche de ugg-uri pufoase sau chiar pantofi sport.Camasile nu trebuie limitate la zilele casual de vara sau la noptile confortabile de iarna - sunt optiuni grozave pentru evenimentele speciale. Chair daca rochia este prima optiune in randul femilor, o camasa eleganta de dama alaturi de o pereche de pantaloni evazati si pantofi stiletto poate depasi cu mult aspectul vizual oferit de rochia traditionala.Opteaza pentru o culoare mai subtila pentru camasa ta cand vine vorba de un eveniment special si asorteaz-o cu un sacou pentru a-ti imbunatati stilul. In cazul interviurilor, albastrul este cea mai buna optiune, aceasta culoare fiind una preferata pentru acest tip de ocazii.Expertii de moda din toata lumea sunt de acord cu urmatorul lucru: atunci cand porti o camasa de dama, cel mai bine este sa poti pantaloni sau fuste cu tonuri neutre, pantofi simpli si accesorii minimaliste. In caz contrar, risti ca outfit-ul tau sa para mult prea incarcat.Nu ai gasit inca o camasa care sa se potriveasca stilului tau? Pe www.condra.ro vei gasi o multime de modele de camasi de dama, atat pentru zilele obisnuite, cat si pentru evenimentele speciale!