Ai ales un trabuc de calitate? Afla cum iti dai seama inainte sa il fumezi

Dupa ani si ani de fumat tigarete, ai testat in sfarsit un trabuc? Acesta este doar inceputul unei calatorii frumoase catre descoperirea unor noi gusturi si preferinte in materie de tutun.

Fumatul trabucului e un ritual special. E genul de experienta pe care iti doresti sa o traiesti din plin, poate doar la evenimentele speciale din viata ta, pentru a le adauga un plus de farmec. Daca vrei sa fii introdus in aceasta lume si sa testezi ce-i mai bun din ea, JPB Tabac Shop iti recomanda ca inainte sa te arunci direct in experienta fumatului, sa iti folosesti celelalte simturi pentru a desavarsi aceasta arta:

1. Palparea unui trabuc

Umiditatea

Unul dintre lucrurile pe care iti doresti sa le eviti atunci cand fumezi un trabuc este un grad mult prea scazut, sau inexistent, de umiditate. Atunci cand trabucul este uscat, aromele din tutun nu se mai amesteca, invelisul trabucului devine mult prea fragil, iar foile se desprind in timp ce are loc arderea. Cum iti dai seama daca trabucul tau este sau nu umed? Pipaindu-l.

Verificarea aspectului exterior

Cu cat invelisul trabucului tau are un aspect mai uleios, cu atat calitatea lui este mai buna. Trabucurile proaspete au intotdeauna un invelis mai uleios, pe care il vei sesiza de la primul contact.

Consistenta trabucului

O alta caracteristica a trabucurilor de calitate este modul in care acestea sunt rulate. Palpeaza trabucul pe toata lungimea pentru a-i descoperi eventualele noduri sau spatii goale. Daca nu ai gasit niciunul dintre acestea, inseamna ca trabucul tau a fost corect rulat.

Aspectul trabucului

In functie de vechimea unui trabuc, pe suprafata lui pot fi prezente nervuri proeminente sau pete verzi de culoare. Desi aceste semne nu au un impact asupra calitatii, sugerand doar ca trabucul este proaspat rulat, estetica s-ar putea sa fie un criteriu important de selectie pentru tine. Analiza trabucului din punct de vedere vizual te aduce cu un pas mai aproape de a-ti cunoaste propriile preferinte. De asemenea, pe suprafata trabucului se mai poate observa un puf alb. Acest puf nu este un motiv de ingrijorare decat in cazul in care dupa ce este inlaturat, raman pete inchise la culoare. In cele mai multe cazuri acest lucru nu se intampla, fiind doar un semn al maturarii corespunzatoare a trabucului, ceea ce adauga valoare experientei de fumat.

Mirosirea trabucului

Mirosul este un al doilea simt esential atunci cand incerci pentru prima data, in deplina liniste si relaxare, un trabuc. Indiferent de brandul pe il alegi, mirosul trabucului este cel care va starni in mintea ta dorinta de a-l aprinde.

2. Taierea trabucului

Desi s-ar putea sa para floare la ureche, taierea trabucului este o etapa careia trebuie sa-i acorzi o importanta majora. De ce? Daca trabucul este taiat stramb, in momentul in care incepi sa fumezi buzele tale vor detecta imperfectiunile si, in functie de gradul de sensibilitate pe care il ai, toata experienta ar putea fi compromisa. Pentru a te asigura ca taietura este una curata si dreapta, instrumentele de taiere pe care le folosesti trebuie sa fie de calitate.

3. Fumatul "pe sec"

Aceasta etapa presupune fumatul trabucului neaprins pentru a face cunostinta cu intensitatea aromelor in starea lor nealterata de catre foc. Oricat de bizar pare acest act, odata ce il vei testa va deveni un ritual absolut necesar in rutina ta.

Acum ca te-am introdus in arta fumatului unui trabuc de calitate, mai ramane doar sa alegi brandul si aroma pe care vrei sa o testezi. Ti-am pregatit o gama variata de trabucuri cubaneze si non-cubaneze pe care le poti achizitiona individual, pentru a-ti testa preferintele, sau la cutie, in cazul in care stii deja ce vrei.

