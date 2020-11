14 accesorii de care are nevoie fiecare barbat

Batista de buzunar

Fiecare barbat ar trebui sa aiba cel putin un costum. Chiar daca il purtati doar o data pe an, veti avea nevoie de unul, impreuna cu detaliile sale. O batista alba de buzunar este un articol usor de trecut cu vederea, care are un impact mare si nu va va costa mult.Acesta este un alt element trecut cu vederea. Acul de cravata este unul din acele lucruri pe care le poarta barbatii pe care le iubesc femeile, ceva care adauga acea atingere speciala tinutei. De asemenea, este foarte usor de gasit si achizitionat, asa ca il puteti comanda o singura data si nu va veti mai gandi niciodata la asta.Aceste doua cravate vor functiona pentru orice costum pe care il aveti in dulap, facandu-le un absolut necesar. Asigurati-va ca latimea cravatei se potriveste tipul dvs. de corp.Scapati de sosetele albe. Aceste sosete elegante pot si trebuie sa fie purtate ca sosete de zi cu zi. Daca aveti nevoie de sosete mai solide, mai groase pentru slujba dvs. sau din cauza vremii, exista o multime de companii care ofera versiuni mai calduroase.Indiferent daca sunteti un fan al ochelarilor sau nu, ochelarii de soare sunt importanti, deoarece va vor proteja ochii, va vor impiedica sa va strangeti ochii, ceea ce creeaza riduri si pot adauga o nota eleganta tinutei dvs. Documentati-va pentru a alege ramele potrivite pentru forma fetei dvs.Cu totii avem acele zile lenese, in care nu avem chef sa ne aranjam. In aceste momente, va poate fi utila o sapca de baseball. Alegeti un model standard, bine structurat si intr-o culoare neutra, precum negru, bleumarin sau bej.Nu numai ca acesti pantofi Oxford arata grozav cu un costum, dar se potrivesc si cu chino, blugi si pantaloni atunci cand vreti sa imbracati o tinuta mai casual.Deoarece veti detine pantofi de costum si va trebui sa va potriviti cureaua de piele cu pantofii.Toata lumea calatoreste. Indiferent daca este vorba de o tara exotica sau de un alt colt al orasului, va trebui sa va puneti hainele in ceva, iar sacosele nu sunt o optiune. Ca orice accesoriu pe care il detineti, o geanta de voiaj nu numai ca ar trebui sa-si serveasca scopul, ci sa si arate bine in acelasi timp.Acest articol se potriveste perfect cu geanta dvs. de voiaj. Din nou, nu conteaza daca calatoriti in alt oras sau la sala, o geanta pentru cosmetice este esentiala, deoarece va va tine produsele de ingrijire organizate, intr-un mod respectabil.Alegeti-va geanta in functie de ceea ce faceti la munca, daca aveti un stil de viata mai casual sau elegant. Daca sunteti student, atunci rucsacul este minunat. Daca va aflati intr-un mediu mai profesionist, cel mai bine este sa alegeti o servieta.Ca si in cazul gentii, versiunea de ceas pe care o alegeti va depinde de stilul dvs. de viata. Exista modele de ceasuri barbati casual sau elegante. Indiferent daca sunteti un fan sau nu, orice barbat care se respecta ar trebui sa detina un ceas sau doua.Toata lumea are zile casual, iar adidasii albi sunt potriviti fiecarui barbat, indiferent de varsta sau tipul de corp. Ii puteti purta cu pantaloni casual, scurti sau lungi, alaturi de un tricou sau un hanorac.Lucrurile pe care le poarta un barbat spun multe despre el si acest lucru este si mai adevarat in cazul portofelului. Alegeti un model slim, potrivit pentru esentiale - acte, carduri si cash. Investiti intr-un model din piele neagra sau maro, care va merge cu orice tinuta.