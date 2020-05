Specialist: Dezvoltarea inteligentei emotionale, modul in care cei mici pot deveni adulti impliniti

Analistul comportamental Florin Alexandru ne-a explicat cum pot parintii sa puna bazele maturizarii sanatoase si echilibrate pentru copiii lor. Florin Alexandru este analist comportamental si autor de bestseller, specializat in inteligenta emotionala, analiza credibilatii, recunoasterea expresiilor faciale (Facial Action Coding System), singurul roman acreditat de Paul Ekman International.Potrivit acestuia, inca de la nastere, copiii preiau tiparele emotionale ale propriei mame. Mai apoi, invata sa sa-si exprime emotiile prin exemplele din jurul lor - ale familiei si, in special, ale mamei.Astfel, inteligenta emotionala se dezvolta natural daca parintii, si in mod special mama, este inteligenta emotional. Asta presupune sa isi asume emotiile, sa aiba o relatie cu propriile frici, sa isi observe comportamentul si sa constientizeze cauza, adica emotia ce genereaza un anumit comportament."Pentru a le explica celor mici ce sunt emotiile, cel mai bine e sa ne imaginam ca ne explicam noua insine acest lucru", spune Florin Alexandru."Suntem fiinte emotionale si inainte de a declansa orice actiune, simtim, apoi gandim si in cele din urma actionam", mai spune el.Daca nu vedem acest dans al emotiilor cu gandurile noastre, este din cauza lipsei unei practici in directia observarii a ceea ce se ascunde in spatele gandurilor. Insa putem face asta daca acordam timp si incercam in mod repetat."Asa este si cu copiii, ei au nevoie de practica, iar noi le putem oferi un exemplu pentru a se intoarce din nou si din nou spre a privi cauza pentru care facem diverse lucruri. Iata niste exemple: De ce mergem la munca? Pentru a ne intretine familia si pentru a le arata celor dragi ca ii iubim. Deci emotia este iubirea. De ce citesti acest articol? Pentru ca te intereseaza subiectul si iti placepentru ca faci parte din comunitatea aceasta? Emotiile care se ascund in spatele acestei actiuni sunt mandrie - apartenenta sociala, curiozitate, iubirea oentur copii. Exemplele pot continua, dar observi ca practica personala si puterea exemplului explica deja copiilor, asa ca este necesar ca parinte sa imi dezvolt aceasta calitate", afirma specialistul.Una dintre provocarile perioadei pe care o traim este sa le explicam celor mici ca ceea ce ei considera natural - socializarea, joaca, imbratisarile, apropierea pentru a cunoaste alti oameni - trebuie evitat."In primul rand sa le spunem ca si noi suntem in plin proces de invatare si ca va fi necesar sa ne adaptam cu totii. Este o situatie speciala in care este necesar sa ne protejam unii pe ceilalti si ca este o buna oportunitate sa fim echipa, sa colaboram cu totii indiferent de varsta, de rasa, de conditie sociala. Sa fim o mare familie ce ne protejam si ne ingrijim de ceea ce le vom lasa lor pe mai departe", spune analistul comportamental.De asemenea, este important sa punem accentul pe respectarea regulilor, iar prin acest lucru cei mici trebuie sa inteleaga felul in care contribuie la vindecarea societatii."Poate ati observat cum vin cei mici sa ne incarce cand ne intoarcem de la munca seara, ne imbratiseaza, ne binedispun, ne iubesc, ne ofera motivul pentru care facem ceea ce facem zi de zi. Asa ca ei oricum contribuie semnificativ, doar ca nu observam tot timpul acest bine pe care fiecare copil il face cu propriul parinte", spune Florin Alexandru.Astfel, cu grija la igiena emotionala, aceasta perioada pe care o traim cu totii se poate dovedi cu adevarat benefica, daca-i sustinem pe cei mici sa nu iasa din ea marcati emotional, ci mai inteligenti emotional."In primul rand, este necesar ca noi sa ne dezvoltam inteligenta emotionala pentru ca asta ne arata cum sa fim constructivi tot timpul si sa nu prioritizam partea nepotrivita a vietii. Adica: frica, problema, neacceptarea, suferinta, vinovatia, teoria conspiratiei, etc.Daca suntem inteligenti emotional, vom exclude ceea ce nu ne ajuta in viata si ne concentram doar pe ceea ce este benefic noua si familiei noastre. Iar asta presupune ca si copiii vor prelua inteligenta emotionala direct de la noi prin puterea exemplului.Apoi, sa ne satisfacem principala nevoie a noastra, ca indivizi, nevoia de iubire.Implinirea incepe dupa ce ne satisfacem aceasta nevoie. Am vorbit de piramida lui Maslow acum si fiecare nevoie satisfacuta ne da voie sa ne satisfacem alte nevoi din partile superioare ale piramidei", spune Florin AlexandruAstfel, chiar daca anul acesta Ziua Copilului trece in mod diferit, fara petreceri, animatie si alte obiceiuri specifice acestei zile, parintii au datoria de a le seta celor un cadru potrivit incat ei sa exceleze din toate punctele de vedere iar asta presupune sa le satisfacem in primul rand nevoia de iubire."Sa ne reconectam cu ei, sa ne jucam cu ei, sa ne alintam, sa ii iubim si in acelasi timp sa avem timp dedicat si pentru noi si sa fim consecventi cu aceste reguli, asta este, pe scurt, ce trebuie sa facem", spune Florin Alexandru."Sa mergem pe munte si sa facem o drumetie pe cinste, sa facem un picnic in parc sau sa mergem pe marginea unui lac, dar sa ne protejam si sa tinem cont de ceea ce se intampla. Copiii daca sunt cu super eroii lor, adica cu noi, cu parintii, sunt fericiti", explica el.Fie ca vorbim de 1 iunie sau de oricare alta din an, cel mai frumos dar pe care-l pot face parintii celor mici este sa le ofere instrumentele pentru a trai in prezent, pentru a se bucura de fiecare moment si de a constientiza magia fiecarei clipe, prin dezvoltarea inteligentei emotionale inca din primele luni de viata.