Cum se schimba comportamentul consumatorului pe timp de pandemie

Consumatorii care se incadreaza in segmentul "Redu drastic" (27,3%) cheltuiesc mai putin in toate categoriile de consum, deoarece pandemia are un efect mai sever asupra statutului lor profesional. Cei din categoria "Pastreaza-ti calmul si cheltuie" (26,2%) nu si-au schimbat obiceiurile de consum. Cei mai multi consumatori (35,1%) se inscriu insa in categoria "Economiseste si fa stocuri", sunt pesimisti si privesc cu neincredere viitorul. Consumatorii din segmentul "Hiberneaza si cheltuie" (11,4%) cheltuiesc cel mai mult pe toate categoriile de produse."In timp ce 42% dintre cei intervievati se asteapta la o schimbare permanenta a comportamentului lor cu privire la cumparaturi, o treime sunt dispusi sa plateasca mai mult pentru produsele locale, un sfert pentru branduri mari pe care le considera de incredere si un sfert pentru produse care respecta principiile etice. Intelegerea modului in care se va schimba comportamentul clientilor si ce noi sub-segmente sunt asteptate in urmatoarele luni este esentiala pentru a avea un raspuns adecvat la noile dinamici de cumparaturi", spune Cristian Carstoiu, Partener, Asistenta in afaceri, EY Romania.Din perspectiva grupei de varsta, a statutului familial sau profesional, cele patru categorii au urmatoarele caracteristici:Acesti consumatori au, in general, peste 45 de ani si au fost cei mai afectati din punct de vedere profesional. Activitatea profesionala a aproape un sfert dintre acestia a fost suspendata temporar sau permanent. 78% dintre ei fac cumparaturi mai rar, 64% cumpara doar produse de stricta necesitate, iar 33% considera ca marca produsului este mult mai putin importanta pentru ei in contextul actual.Acesti consumatori nu se considera direct afectati de pandemie si nu isi modifica obiceiurile de cumparare. Doar 21% dintre ei cheltuiesc mai mult pe produsele de bacanie, iar 18% cheltuiesc mai putin.Acest segment este cel mai ingrijorat de viitorul familiilor lor si de perspectivele pe termen lung. Peste o treime (36%) dintre acestia cheltuiesc mai mult pe produse de bacanie, iar majoritatea cheltuiesc mai putin pe imbracaminte (72%) si produse destinate petrecerii timpului liber (85%).Cuprinsi majoritar in grupa de varsta 18-44 de ani, acesti consumatori sunt preocupati cel mai mult de impactul pandemiei. Cu toate acestea, doar 40% dintre membrii acestui segment au declarat ca fac cumparaturi mai rar. Si, desi 42% au spus ca produsele pe care le cumpara s-au schimbat semnificativ, 46% au declarat ca marca este acum mai importanta pentru ei.Cele patru segmente identificate s-ar putea transforma in cinci categorii distincte odata cu atenuarea crizei. Concluziile raportului sugereaza ca, in timp, majoritatea consumatorilor din segmentul "Economiseste si fa stocuri" vor migra, de exemplu, catre doua noi segmente: "Pastreaza moderatia" si "Extravagant prudent".Prin urmare, noile segmente de consumatori, detaliate in studiu, care ar putea aparea dupa pandemia provocata de COVID-19, ar fi: "Continua sa reduci" (13,1%), "Pastreaza moderatia" (21,7%), "Revino la normal" (31,4%), "Extravagant prudent" (24,7%) si "Revenire spectaculoasa" (9,1%).Conform studiului EY Future Consumer Index, 54% dintre consumatori ar fi mai dispusi sa isi furnizeze datele cu caracter personal, daca acest lucru ar ajuta la monitorizarea si urmarirea unui focar de infectie.De asemenea, studiul arata ca institutiile medicale sunt considerate organizatiile cu cel mai inalt grad de autoritate, 47% dintre consumatori declarand ca au incredere deplina in acestea, fata de guverne (28%), marci (17%) si institutii media (16%).Timpul, abilitatile si resursele naturale ar putea fi considerate la fel de valoroase de catre consumatori, iar notiunile traditionale de statut social pierd teren in favoarea binelui general si social. Astfel, 33% dintre consumatori declara ca vor reevalua, in mod categoric, lucrurile pe care le pretuiesc cel mai mult ca urmare a pandemiei, in timp ce peste un sfert dintre ei sunt deja mai atenti la ce consuma si la impactul pe care il are acest tip de comportament.Studiul EY Future Consumer Index va oferi periodic indicatori si perspective longitudinale cu privire la schimbarile de comportament care vor reprezenta probabil reactii temporare la criza COVID-19, dar care indica modificari fundamentale.