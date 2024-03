Imbraca-ti inelul in marmura colorata sau ceramica

Un inel de aur roz cu marmura in diferite nuante ar putea fi accesoriul ideal, atat casual cat si elegant, daca nu iti sta in fire sa alergi dupa bijuterii de fiecare data cand iti cumperi o tinuta.

Daca vrei ceva diferit, poti alege un inel ce are imbracaminte din ceramica alba sau neagra. E o varianta buna, in cazul in care preferi un stil mai sobru sau, pur si simplu, mai elegant.

Colectiei clasice B.ZERO1 de la Bvlgari i-a fost adusa o noutate, in 2012: inelele in aur roz si marmura verde, albastra sau maro. Fiecare culoare vine cu nuante care dau o nota inedita acestor bijuterii.

Foto: Bvlgari

"Inelele B.ZERO1 in aur roz cu marmura in diferite nuante, care sunt noutatea de anul acesta, costa 900 euro", ne-a spus Liliana Dinu, reprezentant Micri Gold, singurul importator oficial Bvlgari in Romania.

Foto: Bvlgari

Potrivit acesteia, si in Romania sunt disponibile variantele in aur roz cu ceramica alba sau neagra, tot pentru 900 de euro, dar si inelele clasice B.ZERO1 in aur alb, galben sau roz si in patru variante de latimi cu preturi cuprinse intre 800 euro si 1900 euro.

Foto: Bvlgari

"Firma Micri Gold respecta preturile internationale impuse de catre fiecare casa cu care colaboreaza", a subliniat aceasta.

