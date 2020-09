Bijuteriile masculine - ghid de buna purtare la birou

Daca totusi vrei sa explorezi lumea bijuteriilor masculine, sa iti exprimi prin intermediul lor stilul personal, dar in acelasi timp sa ramai elegant si sa inspiri bun gust, iti prezentam cateva reguli de buna purtare a acestor accesorii.Un ceas este, pentru multi barbati, simbol al statutului. Un ceas adecvat este functional si elegant in acelasi timp si poate fi purtat oriunde. Pentru a-l etala cu stil, trebuie sa ai in vedere alegerea unui model cu o dimensiune proportionala cu cea a incheieturii mainii. Un ceas cu o curea din piele va fi potrivit pentru orice ocazie, insa la evenimentele formale este o dovada de bun gust sa alegi un ceas cu o bratara metalica.Acesta este un domeniu in care se poate exagera cu usurinta. In ceea ce priveste bratarile, mai putin inseamna mai elegant. Tipul de bratara pe care il alegi trebuie sa tina cont de ceasul pe care il porti, chiar daca nu le pui la aceeasi mana. Bratarile din piele sau din margele de lemn se potrivesc cel mai bine la tinute casual. Poti purta chiar si doua sau trei astfel de bratari in acelasi timp, avand grija ca nuantele lor sa fie in armonie. Bratarile din metale pretioase se potrivesc mai mult evenimentelor formale. Poarta-le pe rand si ai grija ca nuanta metalului sa fie aceeasi cu cea a celorlaltor detalii metalice din tinuta ta (ceas, butoni, ac de cravata).In mod traditional, cand ne gandim la inele masculine, ne gandim cu precadere la verighete. Totusi, barbatii pot purta si alte tipuri de inele, strict in scop ornamental. Pentru a ramane in zona bunului gust, este recomandat sa te limitezi la doua, maxim trei inele, incluzand si verigheta. In ceea ce priveste designul, cu cat acesta este mai simplu, cu atat mai bine. La fel ca in cazul bratarilor, este important ca nuanta metalului acestor inele sa se potriveasca cu celelalte accesorii metalice.Un colier ar trebui sa fie un accent care sa puna in valoare, in mod subtil, personalitatea si tinuta ta. In cazul unui outfit business, colierul va fi ascuns de camasa si asa trebuie sa ramana. Mai mult de doua coliere ar arata excesiv. De asemenea, ia in considerare restul look-ului atunci cand le porti. Majoritatea sunt mai potrivite pentru o seara in oras cu prietenii sau pentru vacanta decat pentru un eveniment formal.Un ac de cravata este functional si la moda. Pe langa faptul ca este o piesa de bun gust, iti va mentine cravata aranjata, contribuind la un look elegant. Amplasarea corecta a acestui accesoriu este intre al treilea si al patrulea nasture al camasii, in timp ce latimea corespunzatoare va fi de aproximativ jumatate din latimea cravatei. Evita sa porti un ac de cravata daca preferi camasi barbati cu imprimeu, pentru a nu supraincarca tinuta. Desi unii spun ca purtarea unui ac de cravata este o chestiune redundanta atunci cand porti si sacou, un argument in favoarea sa este faptul ca ramane un element placut din punct de vedere estetic.Majoritatea barbatilor folosesc butoni doar la ocazii speciale. Acestia necesita o camasa cu mansete frantuzesti si sunt destul de greu de gasit daca nu faci cumparaturi online. Butonii arata cel mai bine atunci cand nuanta metalului este identica sau similara cu cea celorlaltor accesorii ce-ti compun tinuta. Atentie, butonii se poarta numai atunci cand porti costum. Este considerat de prost gust sa folosesti butoni atunci cand iesi in oras doar in camasa.Orice bijuterie masculina, atunci cand este purtata in mod corespunzator, poate fi un accesoriu care iti pune in valoare tinuta. Ideea este sa nu uiti ca scopul tau este sa-ti completezi look-ul, nu sa distragi atentia de la el.