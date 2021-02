Cresterea ratelor: ce trebuie sa stii daca vrei sa pui bazele unei afaceri cu carne sau oua

Daca vrei sa achizitionezi pui de o zi si nu folosesti o closca, trebuie sa le asiguri conditiile optime de trai inca din primele momente. Acestia au nevoie de o incapere incalzita timp de 20-25 de zile. Temperatura ideala in primele cinci zile este de 28-30 de grade, iar apoi se reduce cu 2 grade la fiecare cinci zile. Temperatura potrivita pentru ratele de peste 20 de zile este de 16-18 grade.In functie de productia pe care ti-o doresti, alege rase de rate potrivite pentru carne sau oua. Daca vrei sa le cresti pentru carne, alege rate lesesti , deoarece acestea ajung la o greutate semnificativa. Ratele au o greutate de 2-3 kg, in timp ce ratoii ajung la 5-6 kg. De asemenea, ratele lesesti isi ingrijesc bine puii si sunt usor de intretinut, deoarece pot fi crescute si pe teren uscat.Ratele se obisnuiesc sa manance la ore fixe, motiv pentru care trebuie sa le faci un program. In primele 10-15 zile bobocii mananca de cinci pana la opt ori pe zi. Pana la trei luni au sase mese pe zi, iar apoi doar trei. Puii de rata mananca furaje speciale pentru pui, fara coccidiostatic, dar se recomanda includerea unui amestec de vitamine si aminoacizi.Furajele care contin calciu sunt esentiale pentru rate, deoarece acestea produc oua cu coaja mai groasa decat gainile. De asemenea, ratele trebuie obisnuite cu mediul inconjurator, sa aiba acces la verdeata, la helesteu si la surse de apa. Daca nu ai posibilitatea de a le lasa libere in curte, taie-le iarba si buruieni pentru a asigura o dieta variata si echilibrata.Ratele se adapteaza foarte bine conditiilor atata vreme cat au la dispozitie un cotet potrivit. Nu folosi insa hartii sau ziare pentru asternut, indiferent de spatiu, deoarece acestea vor influenta umezeala din cotet. Siguranta este aspectul cel mai important cand vine vorba de spatiul pentru rate. Acestea trebuie protejate de pradatori, iar adapostul trebuie sa aiba un gard inalt si sa fie bine securizat.Este important ca ratele sa se plimbe libere o mare parte a timpului, dar va trebui sa le supraveghezi, pentru a evita incidentele neplacute. De asemenea, ratele te vor ajuta daca ai si o gradina mare sau o livada cu rasaduri. Ele te vor scapa de buruieni si vor consuma insectele, melcii sau ramele. Accesul in gradina este sigur atat timp cat plantele pe care le ai nu sunt foarte mici, altfel ratele pot distruge rasadurile.Ratele sunt perfecte intr-o gospodarie, mai ales daca planuiesti sa deschizi o mica afacere. Incepe cu cateva rate si invata mai multe despre ingrijirea lor, iar in timp vei putea pune bazele unei mici ferme.