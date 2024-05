NASA tocmai a anuntat ca Juno, nava de marimea unui stadion de fotbal trimisa in spatiu pentru a dezlega unele dintre secretele sistemului nostru solar, a intrat cu succes pe orbita in jurul lui Jupiter, in noaptea de luni spre marti.

Jupiter este cea mai mare si veche planeta din sistemul nostru solar si inregistreaza unul dintre cele mai ridicate niveluri de radiatii pe care cercetatorii le-au inregistrat vreodata.

Juno se afla acum la 859.389.696 de kilometri departare de Antenele Deep Space din Goldstone, California, care ii recepteaza semnalul. Asta inseamna ca exista o intarziere de 48 de minute in transmiterea informatiilor, scrie Washington Post.

Afla de ce e importanta misiunea lui Juno

In momentul in care Juno a intrat pe orbita, in centrul de control de la NASA au izbucnit aplauze si ...citeste mai departe despre "Succes pentru Juno! A intrat pe orbita in jurul lui Jupiter (Video)" pe Ziare.com

Ads