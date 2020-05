Sunt obligati sa stea la distanta, iar asta poate fi frustrant pentru unii dintre ei. Aici intra in rol ursii panda de plus folositi in restaurantul vietnamez Maison Saigon, din Thailanda.Sunt plasati strategic, astfel incat sa ocupe niste locuri, impunand de la sine distantarea, dar in acelasi timp tin de urat celor care vin sa ia masa singuri, arata Bored Panda.Poate ca nu sunt cei mai vorbareti comeseni, dar sunt o companie. Una adorabila, dupa cum spun clientii.View this post on Instagram NEW NORMAL @ Maison Saigon เมซง ไซ่ง่อน เปิดให้รับประทานในร้านแล้ว!! จะมาเดี่ยวๆ มาเป็นคู่ หรือมาทั้งครอบครัว เรามีบรรดาน้องหมีแพนด้า และแผ่นฉากใสมาช่วยรักษาระยะห่างให้คุณแฮปปี้ และเฮลท์ตี้กับรสชาติอาหารเวียดนามแท้ๆ .. อย่างปลอดภัยไร้กังวล พร้อมมาตรการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานของรัฐ พิเศษสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เรามอบส่วนลดอาหาร 20 % สำหรับการรับประทานในร้าน เมซง ไซ่ง่อน โครงการ เวลา แอทสินธร วิลเลจ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. ปิดรับออร์เดอร์เวลา 19.00 น. สำรองที่นั่ง 02 656 4966 A post shared by Maison Saigon (@maison.saigon) on May 8, 2020 at 1:28am PDTO companie draguta, care nu stramba din bot nici daca mancarea nu e cea mai reusita.In plus, garantat aduc un zambet pe fetele celor care vin sa ia masa, care nici ei nu stiu daca e cea mai buna decizie, daca procedeaza intelept, daca se distanteaza suficient de mult de virus.Citeste si: Cum va arata o iesire in oras ...citeste mai departe despre " Se deschid restaurantele, dar e greu cu distantarea sociala. Ideea de geniu cu care a venit un local vietnamez " pe Ziare.com