Pentru doi jucatori, unul din Pitesti si celalalt din Botosani, tragerile loto din data de 26.11.2020 au fost cu noroc. Jucatorul din Pitesti care si-a incercat norocul la Joker s-a ales cu un castig de categoria a III-a in valoare de 64.611,06 lei, iar cel din Botosani cu un castig de categoria a II-a la Loto 5/40, in valoare de 61.213,20 lei.Rezultate Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Joker, Noroc la extragerea de duminica, 29 noiembrie 2020Loto 6 din 49: 17, 43, 25, 21, 8, 10Loto 5 din 40: 12, 23, 10, 19, 13, 30Joker: 25, 14, 6, 32, 20, +19Noroc: 0 0 2 1 6 4 4Super Noroc: 3 8 7 8 4 0Noroc Plus: 8 9 8 1 8 8CITESTE SI:Cazul incredibil al escrocilor care au luat credite de peste 850.000 de euro cu acte false, dar au scapat de pedeaps ...citeste mai departe despre " Rezultatele Loto 6/49, Joker, Noroc de duminica, 29 noiembrie. Care sunt numerele castigatoare " pe Ziare.com